Quy hoạch tổng thể quốc gia phải trình QH quyết định

Sáng nay, 9-11, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trình bày tại Quốc hội dự án Luật Quy hoạch. Đây được coi là một trong những đạo luật quan trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.



Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc ban hành Luật Quy hoạch là cần thiết. Ảnh: HOÀNG ANH

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Dũng trình bày cho rằng việc ban hành Luật Quy hoạch là cần thiết. Bởi lẽ quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp, quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực của đất nước.



Đặc biệt, các quy hoạch thiếu gắn kết, không thống nhất và còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch.

Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trong phần trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quy hoạch cũng đồng ý rằng: Việc ban hành luật là cần thiết, tuy vậy còn khá nhiều vấn đề mà UB Kinh tế của Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải chỉnh sửa.

Chẳng hạn về quy hoạch tổng thể quốc gia. Đồng ý rằng quy hoạch này là rất quan trọng và cần thiết, vì vậy UB Kinh tế cho rằng phải do Quốc hội quy định chứ không để Chính phủ phê duyệt như trong tờ trình.



Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh: HOÀNG ANH

Với quy hoạch ngành quốc gia, UB Kinh tế đồng ý với đa số ý kiến và cho rằng việc không quy định quy hoạch sản phẩm sẽ giúp bỏ được những loại giấy phép không phù hợp với kinh tế thị trường, là bước đột phá, giải pháp quan trọng thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Các ngành, lĩnh vực, sản phẩm lập quy hoạch không gắn với không gian nhưng để phục vụ nhu cầu quản lý sẽ chuyển sang thành các chương trình, đề án hay một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



“Quy hoạch không gian biển quốc gia” cũng là một nội dung quan trọng. UB Kinh tế cho rằng cần phải cập nhật các quy định từ các luật mới ban hành để có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, nhằm hạn chế sự chồng chéo trong quy hoạch, quản lý và bảo vệ biển đảo giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển.

Ngoài ra, do tính chất quan trọng và vị trí của biển trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, UB Kinh tế đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét quy định quy hoạch không gian biển quốc gia phải do Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp lập quy hoạch và trình Quốc hội phê duyệt.

Về “Quy hoạch sử dụng đất quốc gia”, UB Kinh tế cũng đề nghị giữ quy định theo hướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.