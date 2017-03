Quý IV-2010: Thị trường bất động sản sẽ sôi động

Nguồn cung tăng mạnh

Theo kết quả nghiên cứu thị trường TP.HCM quý III-2010 của công ty Savills Việt Nam (*), hiện bảy cao ốc văn phòng với 35.200 m2 đã đi vào hoạt động, tổng nguồn cung tăng 4% so với quý trước. Thị trường văn phòng có 154 cao ốc với tổng diện tích cho thuê khoảng 1 triệu m2. Dự kiến cuối năm nay, TP có thêm 14 cao ốc văn phòng đi vào hoạt động, cung cấp khoảng 100.000 m2 diện tích. Về mặt bằng bán lẻ, trong quý IV sẽ có ba trung tâm bán lẻ gồm The Cresent Retail, Bitexco Financial Tower và Thiên Sơn Plaza đi vào hoạt động, cung cấp khoảng 50.000 m2 diện tích bán lẻ.

Phân khúc căn hộ để bán được đánh giá là sôi động nhất trong thời gian qua khi cả cung lẫn cầu đều tăng đáng kể. Nguồn cung của phân khúc này trong quý III tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 16.600 căn). Đó là chưa kể 7.200 căn từ 20 dự án mới tung ra trong thời điểm này, tập trung chủ yếu ở các quận, huyện: 7, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú. Trong quý III, khoảng 4.400 căn hộ đã được tiêu thụ, tương đương với lượng căn hộ tiêu thụ trong sáu tháng đầu năm. Cũng theo Savills, sẽ có 26 dự án với 10.000 căn hộ được bán ra từ nay đến cuối năm. Giai đoạn 2011-2013 sẽ có thêm 104.000 căn hộ được tung ra thị trường.

Căn hộ có giá trung bình tiếp tục thu hút khách hàng. Ảnh: VIỆT HOA

Người mua hưởng lợi

Theo số liệu của Savills, riêng trong quý III đã có tới 3.300 căn hộ dạng này được tiêu thụ, chiếm 74% tổng lượng căn hộ tiêu thụ trong quý. Thời gian tới, căn hộ có diện tích nhỏ (40-60 m2), có giá từ 800 triệu đến 1,5 tỉ đồng/căn sẽ tiếp tục được chú ý nhiều nhất.

Trước những biến chuyển của thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có xu hướng đầu tư vào căn hộ có giá trung bình thay vì chỉ mặn với căn hộ cao cấp như trước đây. Ông Nguyễn Văn Đực, Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, dẫn chứng: Tập đoàn Capitaland (Singapore) trước đây chỉ nhắm vào phân khúc căn hộ cao cấp có giá từ 2.000 USD/m2 nhưng hiện cũng bắt đầu đầu tư vào căn hộ có giá từ 1.000 USD/m2. Ông Trương An Dương, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường TP.HCM (Công ty Savills Việt Nam), đánh giá đó là một trong những động thái của chủ đầu tư nhằm thích nghi với nhu cầu của thị trường, phù hợp với năng lực tài chính của khách hàng.

Đáng chú ý, ông Đực đánh giá sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài cộng thêm các chủ đầu tư tư nhân (chủ các chung cư mini) sẽ là những đối thủ đáng gờm cho các doanh nghiệp bất động sản trong nước. “Chắc chắn sẽ xảy ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ba “đối thủ” nói trên và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi” - ông Đực cho biết.

(*) Savills là công ty tư vấn bất động sản của nước Anh, bắt đầu nghiên cứu thị trường Việt Nam từ năm 1995, có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM. Theo nghiên cứu của Công ty Savills về thị trường bất động sản Hà Nội trong quý III, tổng nguồn cung sơ cấp với phân khúc căn hộ để bán là 1.900 căn, tăng 36% so với quý II. Trong đó, số căn hộ bán được chỉ chiếm khoảng 1/3 với 671 căn. Dự kiến trong quý IV sẽ có khoảng 3.160 căn hộ và trong năm 2011 sẽ có 13.400 căn hộ được tung ra thị trường. Về giá cả, phân khúc văn phòng cho thuê có giảm so với quý II (hiện khoảng 26 USD/m2). Giá biệt thự, nhà liền kề đang dao động từ 2.000 đến 7.700 USD/m2, cao nhất là quận Cầu Giấy và thấp nhất là ở Thanh Trì, Gia Lâm.

VIỆT HOA