Quy tiền ra vàng, đương sự la làng

Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn tuyên hủy hợp đồng. Tòa buộc nguyên đơn phải trả lại cho bị đơn hai lượng vàng đã đặt cọc và bồi thường thiệt hại (do hợp đồng bị vô hiệu) hơn 633 triệu đồng (tương đương với 36,15 lượng vàng). Tổng cộng hai khoản là 38,15 lượng vàng. Bị đơn phải dỡ bỏ nhà cửa, trả lại đất cho nguyên đơn.

Tháng 4-2009, TAND TP.HCM ghi nhận sự tự nguyện hủy giấy sang nhượng đất giữa hai bên. Tòa cũng buộc nguyên đơn trả lại hai lượng vàng nhận cọc và bồi thường thiệt hại hơn 398 triệu đồng (tương đương với 22,72 lượng vàng). Tổng cộng hai khoản là 24,72 lượng vàng.

Án có hiệu lực pháp luật nên khi ông B. yêu cầu thi hành án thì Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh ra quyết định thi hành và buộc ông K. nộp bằng vàng. Nhưng ngoài hai lượng vàng tiền cọc, còn lại 22,72 lượng vàng kia phía ông K. không chịu thi hành với lý do ông bị thiệt so với số tiền thực mà ông phải chịu do tòa đã phán quyết. Bởi ở thời điểm này giá vàng đã ở mức cao nên không còn tương đương với số tiền hơn 398 triệu đồng nữa, ông K. chỉ đồng ý thi hành án bằng đúng số tiền trên.

Trong trường hợp này, cách quy tiền ra vàng của tòa án là không linh hoạt vì không tính đến mức độ trượt giá của đồng tiền so với vàng. Tiền là một con số cố định nằm yên từ ngày này qua ngày khác, còn vàng thì “nhảy múa” khi cao khi thấp. Điều này gây thiệt hại cho cả hai bên đương sự nếu giá vàng cao hơn hoặc thấp hơn giá tại thời điểm tòa quy đổi. Nên chăng khi quyết định một bản án tòa án nên phân định rõ ràng hoặc là trả vàng, hoặc trả tiền chứ không nên dùng chữ tương đương, gây thiệt hại cho các đương sự.

