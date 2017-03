Quy trình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của công an cơ sở

Theo đó, khi một thông tin do người dân báo tới thì cán bộ công an phường tiếp nhận phải đánh giá tính chất, mức độ của thông tin để có các bước thực hiện tiếp theo. Cụ thể:

- Đối với tin báo tố giác tội phạm thông thường: Cán bộ công an cơ sở khi tiếp nhận, đánh giá sơ bộ sẽ thực hiện việc xác minh, giải quyết bước đầu theo thẩm quyền đồng thời báo cáo lên cho công an quận theo thời gian quy định tại Thông tư liên tịch 06/2013 về tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Theo đó trong thời hạn quy định, công an phường phải báo cáo cho công an quận và thực hiện việc trả lời cho người dân báo tin, tố giác.

- Đối với những vụ việc thuộc danh mục phải báo cáo khẩn cấp về công an quận:

Danh mục vụ việc phải báo cáo khẩn cấp thuộc các lĩnh vực an ninh chính trị, phạm pháp hình sự, tai nạn như: bắt cóc tống tiền, giết người cướp tài sản, cướp có súng, mất trộm vũ khí quân dụng, can phạm trốn trại, vật lạ có dấu hiệu chất nổ… (kèm ảnh chụp). Danh mục này theo quy định của Bộ Công an được phổ biến cho tất cả công an các phường trên cả nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ tiếp nhận phải điện báo cáo ngay cho trực ban Đội Tổng hợp đồng thời điện báo Ban Chỉ huy công an quận. Đội Tổng hợp báo Ban Chỉ huy công an quận và điện báo trực ban Công an TP tin ban đầu. Chậm nhất 2 giờ, công an phường (đội) có báo cáo gửi trực ban công an quận. Chậm nhất bốn giờ, Đội Tổng hợp có báo cáo gửi trực ban Công an TP.

- Về phía công an quận, khi tiếp nhận các vụ việc báo khẩn cấp từ công an phường sẽ báo cáo cho lãnh đạo công an quận và báo cáo cho trực ban Công an TP để trong các trường hợp vụ việc xảy ra vượt ngoài khả năng, thẩm quyền hoặc xảy ra tại quận khác mà quận đó khó giải quyết trọn vẹn thì Công an TP cho chi viện lực lượng, phối hợp các đơn vị khác cùng giải quyết.

- Về vấn đề bảo vệ an toàn cho người báo tin, tố giác, tố cáo thì công an tiếp nhận thông tin sẽ thực hiện theo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành.

ÁI NHÂN