Quyết định đầu tiên năm 2016 của chính quyền Hà Nội

Theo đó, mọi hoạt động quảng cáo ngoài trời tại các khu vực như Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình) và bờ hồ, khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) sẽ bị cấm, chỉ có thể được cổ động trực quan phục vụ những sự kiện chính trị - xã hội, quảng cáo cho nhà tài trợ trong khuôn khổ hoạt động sự kiện được cấp có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, những địa điểm bị cấm quảng cáo ngoài trời gồm: Quảng trường Ba Đình; hồ Hoàn Kiếm và khu vực bao quanh hồ; khu vực phố cổ; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; trụ sở của cơ quan đảng, nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế; khu vực phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí giao lộ, vòng xoay, hành lang an toàn cầu, hầm đường bộ, đường sắt, hành lang an toàn đường cao tốc; các tầng là nhà ở thuộc công trình cao tầng…

Quy chế quảng cáo trên cũng quy định những khu vực hạn chế quảng cáo như: Quảng trường 19/8, Quảng trường 1/5, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quảng trường, công viên trong nội thành và trung tâm các quận, huyện, thị...

Bên cạnh đó, quy chế trên quy định về các hình thức, phương tiện quảng cáo ngoài trời như: Kích thước băng rôn: Rộng 0,75 m và dài 2,5 m; nội dung tuyên truyền phải dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích; bảng quảng cáo lắp đặt tại mặt tiền các công trình, nhà ở riêng lẻ thì mỗi tầng chỉ được đặt một bảng quảng cáo ngang, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình, bảng quảng cáo dọc có chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m; phía ngoài trạm ATM chỉ được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu của ngân hàng là chủ sở hữu máy…

Biển hiệu đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân chỉ được làm một biển hiệu ngang hoặc biển hiệu dọc, bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Biển hiệu ngang có chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; biển hiệu dọc chiều ngang tối đa là 1 m, chiều cao tối đa là 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.