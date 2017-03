Quyết giữ gái làng, 6 thanh niên cùng ngồi tù

Ngày 27-5, tại Nghệ An, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm vụ án giết người do có kháng cáo của bị cáo Lục Văn Giảng và kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm ngày 24-12-2009 của TAND tỉnh Nghệ An.

Khoảng 20 giờ ngày 29-7-2009, các bị cáo Lương Văn Thương (SN 1998), Lục Văn Hòa (SN 1998), Vi Văn Vân (SN 1985), Vi Văn Ninh (SN 1990), Lục Văn Giảng (SN 1991) và Lương Văn Nam (SN 1993) đều trú tại xóm 4, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chặn đánh anh Hà Văn Tịnh và Lô Văn Cường (trú ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) đến tán gái làng mình. Hậu quả anh Hà Văn Tịnh bị thương nặng, sau đó đã tử vong.



Căn cứ tranh luận tại phiên tòa, xét thấy TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm là hoàn toàn đúng người, đúng tội, toà phúc thẩm không chấp nhận bản kháng cáo của bị cáo Giảng và kết luận hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, đã cướp đi sinh mạng anh Hà Văn Tịnh, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, gây dư luận xấu trong xã hội.



Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND Tối cao đã tuyên phạt: Lương Văn Thương 18 năm tù (tăng một năm so với bản án sơ thẩm); Lục Văn Hòa 16 năm tù; Lục Văn Giảng 14 năm tù (giảm một năm, do bồi thường đầy đủ cho gia đình bị hại); Vi Văn Ninh 13 năm tù; Vi Văn Vân 10 năm tù; Lục Văn Nam 3 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Ngoài ra, theo TTXVN, các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Hà Văn Hựu, đại diện hợp pháp cho người bị hại với số tiền 68.400.000 đồng.