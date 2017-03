Quyết liệt chống công an, vào tù

Theo tòa, tuy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên xử, bị cáo đã không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xử nghiêm để răn đe.

Theo cáo trạng, trưa 3-1, Quí nhậu say về nhà gây gổ đánh vợ nên hàng xóm gọi điện thoại báo Công an xã Đông Thạnh. Trưởng công an xã cùng bốn công an viên và xã đội đến khuyên ngăn. Quí bỏ qua nhà anh ruột, lấy một cây dao phát cỏ dài rồi trở lại thách thức lực lượng công an. Quí vung dao chém nhưng không trúng ai rồi tiếp tục cầm dao rượt chém lực lượng công an thì bị khống chế. Trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an xã, đến một cây cầu, Quí nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia. Chạy được khoảng 20 m, Quí lượm hai viên gạch, chọi một viên về phía lực lượng truy đuổi nhưng không trúng. Bị khống chế, Quí tiếp tục dùng viên gạch còn lại đập vào tay một công an viên rồi mới chịu thúc thủ...

ĐỨC TRÍ