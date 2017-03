Quyết liệt đấu tranh với phân bón giả, thuốc trừ sâu giả

(PLO)- Nguồn tin từ Bộ Công an, ngày 17-11, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký điện gửi thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.