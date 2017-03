Quyết liệt gây án không được xem là tinh thần bị kích động

Ngoài ra, Thắng còn phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại bằng 30 tháng lương tối thiểu, tương đương 31,5 triệu đồng, trợ cấp nuôi hai con nhỏ (một sinh năm 2000 và một sinh năm 2006) của người bị hại mỗi cháu là 0,5 tháng lương tối thiểu đến khi đủ 18 tuổi.

HĐXX nhận định bị cáo dùng cây xà beng đâm xốc từ dưới lên là ý thức muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Dù nạn nhân là người có lỗi đã chửi bị cáo trước nhưng bị cáo phạm tội một cách quyết liệt, không được xem là phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh. Bị cáo có nhiều lựa chọn khác khi bị nạn nhân chửi, dọa đánh như bỏ chạy nhưng lại không làm mà sẵn sàng dùng cây xà beng có trong nhà để chống trả nạn nhân với tay không.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 23-12-2012, nạn nhân Bùi Thanh Liệt sau khi uống rượu đã sang nhà gây sự và lớn tiếng chửi Thắng. Đang chuẩn bị đi ngủ nhưng nghe thấy tiếng chửi của nạn nhân, Thắng đã ra can Liệt về nhà. Tuy nhiên, Liệt không chịu mà còn lớn tiếng chửi và định xông vào đánh Thắng. Thắng liền lấy cây xà beng đâm trúng ngực Liệt. Liệt tiếp tục lao tới liền bị Thắng dùng xà beng đâm tiếp một nhát trúng sâu vào vùng ngực, ngã xuống đất bất tỉnh. Liệt chết trên đường tới bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy Liệt bị tử vong do choáng mất máu cấp sau đứt thủng động mạch chủ vùng cuống tim do vật sắc nhọn gây ra.

Cáo trạng truy tố bị cáo theo khoản 2 Điều 93 BLHS có mức án từ bảy đến 15 năm tù. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị mức án cho bị cáo dưới khung, từ năm đến sáu năm tù vì hành vi của bị cáo do nạn nhân có một phần lỗi và bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng có nhận định như đại diện VKS. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX đã bác quan điểm này như đã nêu trên.

NHẪN NAM