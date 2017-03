Quyết liệt làm thoáng bờ biển Nha Trang

Khu nghỉ mát Ana Mandara có diện tích 26.000 m2, đến năm 2022 mới hết hạn thuê đất. Tỉnh Khánh Hòa đã vận động chủ đầu tư di dời khu nghỉ mát này trước năm 2015. Hiện chủ đầu tư xin được cấp lô đất diện tích khoảng 20 ha tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm) để thực hiện di dời. Công viên Phù Đổng do Công ty Du lịch Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 24.000 m2, chạy dài 500 m dọc bãi biển và đường Trần Phú. Hiện công viên này có ba phân khu: khu trò chơi, khu trượt nước và khu chợ đêm. Dự kiến các trò chơi của công viên được chuyển về nhà thiếu nhi tỉnh, khu đất này sẽ được trả lại để làm công viên công cộng kết hợp nhà hàng phục vụ du khách. ___________________________________________________ Trước đây tôi và các bạn thường ra bãi biển chơi bóng chuyền. Tuy nhiên, hiện hầu hết vị trí đẹp đã bị các điểm kinh doanh dù nghỉ mát lấn chiếm. Muốn tìm một chỗ thuận tiện để nghỉ chân còn khó, huống hồ chỗ chơi bóng… Anh NGUYỄN VĂN NGỌC, phường Phước Hải, TP Nha Trang Bãi biển Nha Trang luôn rất đông người nhưng trên bờ thì dù che nắng chiếm hết chỗ, dưới biển thì canô và môtô nước chạy như chỗ không người. Điều đó khiến chúng tôi rất bất an. Tôi từng đi du lịch ở Thái Lan, ở đó các môn thể thao trên biển đều phải hoạt động cách bờ khá xa. Tôi nghĩ tỉnh Khánh Hòa cũng nên có quy định này. Bà PHAN THỊ THU AN, phường Phước Tiến, TP Nha Trang