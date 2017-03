Quyết tẩu tán tài sản

Cài thêm chủ nợ? Mới đây, bà H. đã gửi đơn đến Chánh án TAND TP.HCM khiếu nại rằng chuyện vay mượn giữa ông C. và người em gái là giả tạo nhằm chia nhỏ phần ông C. nợ bà. Theo đơn, tháng 7-2009, TAND quận 10 công nhận ông C. thỏa thuận trả khoản nợ 2,5 tỉ đồng cho bà H. thành bốn đợt vào ngày 28 các tháng 8, 9, 10, 11-2009, nếu trả chậm còn bị tính thêm lãi suất ngân hàng. Sau đó, bà H. yêu cầu Chi cục Thi hành án quận 10 kê biên căn nhà của ông C. Tháng 11-2009, Chi cục Thi hành án thông báo với bà H. rằng căn nhà trên cũng đang được Chi cục Thi hành án quận 11 ủy thác nhờ kê biên trong một vụ khác. Tìm hiểu, bà H. mới hay ba tháng sau khi thỏa thuận với bà, ông C. bị người em gái kiện ra TAND quận 11 đòi khoản nợ lên đến 18,7 tỉ đồng và ông răm rắp đồng ý trả nợ. Theo bà H., vụ kiện của anh em ông C. rất bất thường: Ông C. thường trú tại quận 10, người em thường trú tại quận 1 nhưng TAND quận 11 thụ lý, giải quyết là sai thẩm quyền. Mặt khác, từ lúc TAND quận 11 nhận đơn khởi kiện của em ông C. cho đến lúc có quyết định ủy thác thi hành án chỉ vỏn vẹn… 26 ngày, một thời gian giải quyết án “siêu tốc”. Ngoài ra, chỉ trong ngày 24-11-2009, Chi cục Thi hành án quận 11 đã ra một lúc ba quyết định: Quyết định thi hành án, quyết định hủy quyết định thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án. Qua hôm sau cơ quan này mới lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của đương sự...