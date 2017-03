Ra cáo trạng truy tố nguyên tổng giám đốc

Theo cáo trạng, bị can Châu đã thiếu trách nhiệm, ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Tấn Lợi nhưng không kiểm tra giấy tờ của bên mua gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Bị can Châu cũng đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước liên quan đến dự án đầu tư Trung tâm Thương mại thị xã Thủ Dầu Một gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng. Bị can Châu đã che giấu cho bị can Lê Hoàng An khi người này có hành vi làm vé số giả để chiếm đoạt tiền của Công ty Xổ số Bình Dương...

Cùng ngày, VKSND tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định đình chỉ vụ án với bị can Châu về hành vi cố ý làm trái… khi mua xe phục vụ cho công ty. Theo quyết định, bị can Châu là giám đốc doanh nghiệp Nhà nước, được quyền quyết định mua xe ôtô phục vụ sản xuất không vượt quá 450 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, bị can đã quyết định mua xe vượt định mức hơn 1,1 tỉ đồng là trái với Quyết định 122 (ngày 10-5-1999 của Thủ tướng Chính phủ). Hành vi trên đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm trái. Tuy nhiên, bị can Châu mua xe phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, được ban lãnh đạo công ty họp bàn, thống nhất chủ trương nên chỉ cần xử lý hành chính là đủ.

Được biết, trong quá trình bị khởi tố, điều tra, ông Châu cùng luật sư đã nhiều lần khiếu nại, kiến nghị yêu cầu phải đình chỉ vụ án vì việc khởi tố, điều tra không có cơ sở, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ông cho rằng các kết luận của cơ quan chức năng không dựa trên các cơ sở pháp lý và chứng cứ, lập luận mang tính suy đoán. Vụ việc của ông đã bị hình sự hóa, gây oan cho ông…

HOÀNG QUÂN