Ra công văn ngăn chặn tình trạng giả danh phóng viên

Theo công văn do Phó chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Trung Châu ký, thời gian qua trên địa bàn TP Vinh xuất hiện trường hợp giả danh “phóng viên” để hoạt động báo chí sai quy định. Để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng nói trên, yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng, ban ngành khi phát hiện trường hợp ông Lê Tuấn Anh đến cơ quan, đơn vị phòng ban làm việc với tư cách “phóng viên của Thời báo Làng nghề Việt có quyền từ chối làm việc.

Đồng thời thông báo cho Sở TT-TT tỉnh Nghệ An và Phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An để có biện pháp xử lý, góp phần làm lành mạnh hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Sở TT-TT tỉnh Nghệ An cũng ra công văn số 802 gửi các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc ngăn chặn, phát hiện tình trạng giả danh phóng viên.

Lí do, Sở TT-TT nhận được thông tin có “phóng viên” Lê Tuấn Anh từng làm hợp đồng cho Thời báo Làng nghề Việt (được cấp thẻ phóng viên).

Từ tháng 8-2013, Thời báo Làng nghề Việt đã chấm dứt hợp đồng với ông Lê Tuấn Anh đã có thông báo yêu cầu ông Lê Tuấn Anh không sử dụng logo Thời báo Làng nghề Việt trên ô tô và trả lại thẻ phóng viên cho tòa soạn.

Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Anh không trả thẻ mà vẫn sử dụng thẻ phóng viên và logo Thời báo Làng nghề Việt gắn trên xe ô tô con Ford mang biển số đăng ký ở Hà Nội cùng phóng viên một số tờ báo đi tác nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Theo phản ánh các trường học ở miền núi tỉnh Nghệ An thời gian gần đây có một số người đến xưng phóng viên rồi “xộc” vào các trường kiểm tra các suất ăn của học sinh bán trú, kiểm tra cơ sở vật chất, thu tiền xã hội hóa.

Sau khi “kiểm tra” xong thì “phóng viên” xin tiền ăn trưa, xăng xe đi lại, tiền viết bài tuyên truyền… Nếu ban giám hiệu nhà trường không đưa “phong bì” thì phóng viên “ngồi lì” ở trường không chịu ra về.

Sự việc trên công an các huyện, tỉnh Nghệ An đang phối hợp các trường và UBND các xã kiểm tra, làm rõ.