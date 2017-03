Ra công văn “xù nợ” gần 18 tỉ đồng!

Đại diện Công ty Quảng An (huyện Phước Sơn) cho biết ngày 3-1 họ đến làm việc với văn phòng đại diện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (tại TP Đà Nẵng) để giải quyết chuyện nợ nần. “Tuy nhiên, chúng tôi không những không đòi được nợ mà Công ty Vàng Phước Sơn còn đưa ra văn bản “xù” gần 18 tỉ đồng tiền họ nợ chúng tôi” - Công ty Quảng An nói.

Văn bản do Tổng Giám đốc Paul Seton ký nêu rõ: Trong lúc Phước Sơn đang tiếp tục đàm phán phương án trả nợ, trong đó có Quảng An thì vừa qua một số nhân viên và cán bộ Công ty Quảng An đã trực tiếp chặn đường và khuyến khích những người khác cùng chặn đường, dẫn đến việc dừng sản xuất tại mỏ vàng Phước Sơn… Vụ chặn đường và thời gian để công ty phục hồi sản xuất lại bình thường đã gây ra thiệt hại sản xuất ước tính là 850.000 USD (gần 18 tỉ đồng - PV)… Vì vậy, Phước Sơn sẽ khấu trừ khoản thiệt hại này vào khoản nợ của công ty chúng tôi đối với Quảng An. Mọi tính toán cụ thể hơn sẽ được kế toán hai bên tiếp tục chi tiết hóa sau.



Văn bản “xù nợ” của Công ty Vàng Phước Sơn gửi Công ty TNHH Quảng An. Ảnh: LP

Nhận công văn này, đại diện Công ty Quảng An bức xúc nói: “Công ty Vàng Phước Sơn chưa thực hiện trả nợ xong mà đơn phương chấm dứt hợp đồng một cách phi lý. Họ còn nợ chúng tôi hơn 18 tỉ đồng, giờ ra văn bản cấn trừ khoản thiệt hại với số tiền 850.000 USD, chẳng khác nào là công ty này muốn xóa nợ. Đây là một văn bản hết sức vô lý và chúng tôi sẽ có phản ứng thích hợp với văn bản này”.

Theo Công ty Quảng An, công ty nhận hợp đồng xây dựng hạ tầng và vận chuyển quặng từ mỏ khai thác về nhà máy chế biến của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn trong nhiều năm nay. Hiện Công ty Vàng Phước Sơn đang nợ Quảng An hơn 18 tỉ đồng và đột nhiên thông báo chấm dứt các hợp đồng, không trả tiền làm Quảng An không có tiền trả lương cho công nhân.

Trước đó, cho rằng Phước Sơn không trả tiền nên công nhân không có lương nên ngày 26-12-2013, một số công nhân của Quảng An và người dân buôn bán ở thị trấn Khâm Đức đang bị Công ty Vàng Phước Sơn nợ hàng chục tỉ đồng đã kéo đến chặn xe, bao vây nhà máy vàng này để đòi nợ. Chiều 26-12-2013, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thông báo tạm thời ngừng hoạt động và đến ngày 28-12-2013 thì hoạt động trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết: Ngày 14-1, lãnh đạo tỉnh và huyện Phước Sơn cùng các ngành chức năng sẽ họp để giải quyết việc nợ nần của Công ty Vàng Phước Sơn. Được biết hiện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đang nợ thuế khoảng 160 tỉ đồng và nợ các nhà thầu, tiểu thương ở nhiều nơi hàng chục tỉ đồng.

LÊ PHI