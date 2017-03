Ra mắt quỹ ủng hộ những quần chúng tiêu biểu…

Chương trình giao lưu mang tên “Gương sáng phố phường” và sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Nhân dịp này, Quỹ Vì bình yên cuộc sống cũng sẽ được ra mắt khán giả, độc giả. Quỹ do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Ủy ban MTTQ TP.HCM, báo Công An TP.HCM và nhiều đơn vị khác phối hợp sáng lập. Quỹ được xây dựng nhằm khích lệ, ủng hộ những quần chúng tiêu biểu, có những đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu trong buổi làm việc chuẩn bị cho sự ra mắt của quỹ: “Thời gian qua, có rất nhiều quần chúng tích cực trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống tội phạm, cần được biểu dương, khen thưởng. Những trường hợp người dân dũng cảm, trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, nếu bị vấn đề về sức khỏe, thiệt hại về tài sản thì quỹ sẽ hỗ trợ, bù đắp lại…”.