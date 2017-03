Ra quân dẹp nạn buôn bán trên cầu Cần Thơ

Được biết, từ sau khi cầu Cần Thơ khánh thành đến nay, lợi dụng cảnh khách tham quan cây cầu mới, những người buôn bán bắp luộc, bán kính mát, thuốc lá, bánh kẹo, chụp hình lấy liền hành nghề trên cầu Cần Thơ. Mỗi ngày trung bình từ 30-50 người buôn bán cùng với khách tham quan dừng xe trên cầu, tạo nên cảnh họp chợ, gây mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn giao thông ngay trên cầu.



Từ khi khánh thành cầu đến nay, trên cầu Cần Thơ đã có gần 10 vụ tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân lớn từ buôn bán, chụp hình.Ông Phan Quang Dự, giám đốc Công ty TNHH Một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ cho biết: “Đợt ra quân lần này để lập lại trật tự trên cầu Cần Thơ, đảm bảo an toàn giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ”.





Theo QUỐC ANH (TTO)