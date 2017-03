Rà soát hệ thống điện nguồn tại các cảng hàng không

Tổng Giám đốc ACV chỉ thị Giám đốc các Cảng hàng không, Giám đốc các công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Hà Nội (HGS) và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng và xử lý sự cố của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm các hệ thống kỹ thuật hoạt động hiệu quả và an toàn. Đặc biệt đối với hệ thống điện nguồn bao gồm: Hệ thống điện lưới, hệ thống điện máy phát và hệ thống điện UPS, phải tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các công tác vận hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố. Rà soát, chấn chỉnh công tác bố trí trực ca kỹ thuật, đảm bảo bố trí trực đầy đủ, đúng thành phần, đúng việc, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Một lãnh đạo của Cục hàng không Việt Nam xác nhận Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị bổ sung một Phó Tổng Giám đốc (biệt phái từ Bộ Công an) để phụ trách an ninh nội bộ và tăng cường an ninh an toàn trong điều hành bay.

Bộ GTVT cũng đã kiến nghị với Bộ Công an đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) vào danh sách công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thực hiện công tác bảo vệ an ninh đối với cơ sở trọng điểm quốc gia nhằm ngăn ngừa yếu tố phá hoại.