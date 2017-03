Ra tòa vì giành nhau cái hố xí

Nhận thấy nơi giải quyết “đầu ra” của nhà mình chưa được “hoành tráng” cho lắm, ông C. (Tiên Phước, Quảng Nam) làm đơn xin chính quyền địa phương cho xây hố xí (cầu tiêu) tự hoại. Sau khi được chấp thuận, ông an tâm tiến hành công việc. Hố xí được xây trên phần đất do ông quản lý, sử dụng nhưng đang có tranh chấp với gia đình bà S. nhà sát bên.

Ông đánh qua, bà đánh lại

Bởi thấy cái hố xí “coi không được con mắt” nên khi gia đình ông C. đang đào hố, bà S. xuất hiện ngăn cản. Các anh em xây dựng chưa kịp giải thích thì bà S. bất ngờ nhảy lên nhảy xuống nhiều lần trong hố đang đào dở. Chưa hết, bà còn ngồi luôn trong lòng hố, tự lấp đất lên người để ngăn cản việc xây dựng “công trình” của ông C.

Sáng hôm sau, bà S. rủ thêm hai người con sang nhà ông C. la hét, chửi bới, thách đố. Sau đó, hai phía gây gổ. Ông C. cùng hai người con ra “nghênh chiến”. Bên này hét qua, bên kia hét rồi đánh nhau…

Vụ ẩu đả gây huyên náo cả xóm làng. Bà con trong thôn lũ lượt kéo đến xem rồi ào vào can ngăn. Hậu quả cả sáu người của hai gia đình cùng kéo nhau vào BV huyện Tiên Phước để nhờ bác sĩ kê toa. Bà S. bị đau nhức khá nặng. Con trai bà thương tích nhẹ hơn chút... Bên gia đình ông C. có vẻ nặng hơn. Con trai ông C. được bác sĩ theo dõi hết vài ngày xem vết thương có bị viêm nhiễm gì không. Bản thân ông C. cũng phải dưỡng thương hết năm ngày...

Bên mô cũng có lỗi!

Sau đó, bà S. làm đơn khởi kiện ông C. ra TAND huyện Tiên Phước. Bà nại ra rằng do ông C. đánh nên bà bị sẩy thai, mất một đứa con. “Đàn ông chi mà lại đi đánh đàn bà. Tôi bị ổng đánh nên mới sẩy thai như ri đây” - bà khai. Bà yêu cầu ông C. bồi thường chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần cho bà hơn 15 triệu đồng.

Ông C. có đơn phản tố cho rằng bà S. bị sẩy thai là do bà đang mang thai mà tự ý nhảy lên nhảy xuống hầm sâu gần 2 m của gia đình ông đang đào. “Tôi có đánh bả mô. Bả sẩy thai là tại bả cứ nhảy miết chớ tôi có làm chi” - ông khai trước tòa. Ông không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của bà S. Tuy nhiên, ông lại yêu cầu bà S. và con trai bồi thường thiệt hại sức khỏe cho ông hơn 9,7 triệu đồng.

Bà S. và con trai cho rằng họ không đánh ông C. nên cũng không đồng ý bồi thường.

Phiên tòa có mặt đầy đủ nguyên đơn S. và bị đơn C., những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng 12 người làm chứng.

Tòa nhận định bà S. vì xô xát với ông C. mà bị thương tích, nay bà yêu cầu ông C. đền bù thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là có căn cứ. Tuy nhiên, do một số khoản bà S. nêu ra không hợp lý nên tòa chỉ chấp nhận một phần thiệt hại. Bà S. tự ý gây gổ với ông C. nên tự chịu một phần hậu quả. Ông C. giải quyết mâu thuẫn giữa hai gia đình chưa hợp lý và có xô xát với bà S. nên buộc ông phải bồi thường cho bà S. 3,1 triệu đồng tiền thuốc men...

Tòa cũng nhìn nhận ông C. yêu cầu con trai bà S. đền bù thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là có căn cứ. Tuy nhiên, một số khoản và mức yêu cầu bồi thường của ông chưa hợp lý. Do ông C. có gây gổ, xô xát với bà S. nên con trai bà S. bị kích động về tinh thần, gây thương tích cho ông. Tòa buộc con trai bà S. phải bồi thường cho ông C. 3 triệu đồng. Tuy nhiên, con trai bà S. chưa thành niên, không có tài sản riêng nên bà S. và chồng bà phải trả thay.

Đối với những người khác có tham gia đánh nhau, tòa sẽ giải quyết ở các vụ kiện dân sự khác nếu các đương sự có yêu cầu khởi kiện dân sự.

Tòa tuyên xong, các bên đương sự lũ lượt ra về.

PHƯƠNG LOAN