Rắc rối quanh một vụ trộm nhẫn kim cương

Pháp luật đã qui định: Việc tiêu thụ (mua, bán, cất giữ…) tài sản mà biết rõ tài sản đó do người khác phạm tội mà có là vi phạm pháp luật; tùy theo giá trị tài sản và các tình tiết khác của vụ việc, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì người có hành vi “Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có” có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện phạm pháp. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 250 Bộ luật hình sự; theo đó “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Điều luật này còn quy định một số tình tiết tăng nặng với mức hình phạt tù từ 2 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.