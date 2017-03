Rắc rối vụ kiện phân bón “dỏm”

Bị ông Niệp khởi kiện, ngoài việc theo hầu tòa, các hộ dân còn gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng như Công an huyện Lâm Hà, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng “tố cáo” ông Niệp bán phân bón giả. Phía Công an huyện Lâm Hà đã trả lời các hộ dân đây là vụ việc dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa. Còn Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cũng từng lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra thiệt hại. Tuy nhiên, do thời điểm này đã cách lúc các hộ dân bón phân cả năm nên đoàn không ghi nhận được hiện tượng cà phê rụng lá, hư hại. Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Tân Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, người dân không báo lên xã ngay mà để một thời gian sau mới báo. Do vậy, thiệt hại của người dân là bao nhiêu xã không nắm được”.