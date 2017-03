Rác thải đốt ở Nghệ An không phải của Formosa Hà Tĩnh

Hôm nay 19-7, Công an xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Phấn (58 tuổi, trú xã Diễn Hồng) về hành vi vận chuyển, đốt đồ phế liệu, đốt gây ô nhiễm môi trường.





Bãi rác xã Diễn Hồng nơi ông Phấn đốt rác, phế liệu để lấy sắt.

Trước đó, đêm 18-7, người dân xã Diễn Hồng phát hiện xe tải của ông Phấn chở rác thải, phế liệu đến đốt ở bãi rác xã Diễn Hồng khiến khói, lửa bốc lên và tỏa mùi hôi thối, khét nhựa rất khó chịu.

Lúc này một số người dân nghi ngờ có thể đây là rác thải từ dự án Formosa Hà Tĩnh nên đã trình báo công an xã.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã Diễn Hồng đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu ông Phấn dừng ngay việc đổ, đốt rác gây ô nhiễm môi trường sống. Đồng thời, công an xã báo Phòng TN&MT huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu đến làm rõ.





Số vỏ thùng sắt ông Phấn thu được sau khi đốt rác, phế liệu.

Ông Hà Văn Thống, Trưởng Công an xã Diễn Hồng, cho biết: Qua biên bản ghi lời khai của ông Phấn và xác minh cho thấy số rác thải mà ông Phấn mang đốt ở bãi rác xã Diễn Hồng không phải là rác từ dự án Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Trong khi đó, ông Phấn cho biết ông đã đi mua, gom thùng nhựa đường, thùng sơn sắt, xô sắt… và một số phế liệu khác trong dân với tổng số khoảng 8 tấn chở đến bãi rác xã Diễn Hồng để đốt lấy khoảng 3 tấn sắt.



Theo ông Phan Huy Cường, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Diễn Châu, số rác mà ông Phấn mang đi đốt là phế liệu thông thường, không phải chất thải của Formosa Hà Tĩnh nên không lấy mẫu để phân tích. "Chúng tôi đã cùng UBND xã Diễn Hồng lập biên bản để xử phạt ông Phấn về hành vi gây ô nhiễm môi trường" - ông Cường nói.