Rề rà cấp thẻ xe ôm

Theo Quyết định 71 của UBND TPHCM, từ ngày 1-1-2011, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy và các loại xe tương tự phải có thẻ hoạt động vận chuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp (mang tại vị trí áo ngực bên trái). Thời điểm đã cận kề, thế nhưng công tác chuẩn bị từ các sở, ngành, quận, huyện đến nay vẫn còn chậm.



Xe ôm: Người thích, người không



Hiện nay, lực lượng hành nghề xe ôm trên địa bàn TPHCM khá đông. Trong đó, đã có người được cấp thẻ của nghiệp đoàn xe ôm, có người chạy tự do, hơn nữa, do trước đây chưa có quy định bắt buộc phải mặc đồng phục, đeo logo nên nhiều bác tài có đồng phục hẳn hoi vẫn mặc đồ thường nên rất khó phân biệt.



Ông Trần Một, tổ trưởng tổ xe ôm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1), cho biết ông vào nghiệp đoàn xe ôm của phường từ năm 2007, ban đầu chỉ có vài người tham gia nhưng đến nay đã có 11 người.





Lực lượng hành nghề xe ôm tại Bến xe Miền Đông đã được trang bị đồng phục, logo, bảng tên. Ảnh: Tấn Thạnh



Ai cấp thẻ hành nghề xe ôm? Theo Quyết định 71, UBND TP giao Sở GTVT là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp thẻ hành nghề, Trung tâm Quản lý Vận tải Hành khách Công cộng (Sở GTVT) là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký, việc cấp thẻ hoàn toàn miễn phí và có hiệu lực trong 5 năm. Để được cấp thẻ, người hành nghề chạy xe ôm phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú.- Đủ tuổi lái xe theo quy định pháp luật.- Có giấy phép lái xe hoặc hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ theo quy định hiện hành.- Có phù hiệu hoặc trang phục do cơ quan chức năng quy định để phân biệt người điều khiển phương tiện hoạt động kinh doanh vận chuyển khách công cộng với các đối tượng tham gia giao thông khác.

Địa phương: Bắt đầu chạy

Theo THU HỒNG (NLĐ)



UBND phường cũng quy định đồng phục áo màu xanh, logo bên tay áo, có thẻ hành nghề hẳn hoi. Chuẩn bị tham gia vào tổ xe ôm này, ông Đỗ Văn Bá (ngụ quận 1), hồ hởi: “Tôi vừa nộp 2 sơ yếu lý lịch, 4 tấm hình, photocopy giấy tờ xe cho tổ trưởng để được cấp thẻ hành nghề. Trước đây, tôi chạy tự do ở nhà, nay xin ra bến để kiếm thêm khách và hoạt động nền nếp, ổn định hơn”.Ngược lại, không ít người hành nghề xe ôm đang chạy tự do đều ngần ngại khi được hỏi có muốn tham gia vào nghiệp đoàn xe ôm.Ông Nguyễn Văn Thành, chạy xe ôm gần chợ Hóc Môn, cho biết: “Từ trước đến giờ không vào nghiệp đoàn, tôi thấy rất ổn, chưa kể chạy xe chỉ là nghề tay trái của tôi nên không cần thiết phải xin cấp thẻ”.Tương tự, anh Ngoan, chạy xe ôm tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho rằng anh chuyên chở khách quen trong hẻm, không ở bến ngoài đường nên không mặn mà chuyện cấp thẻ.Do vậy, với những người chạy xe ôm hiện nay, rất khó để phân biệt ai được cấp thẻ, ai không. Chưa kể, thời gian gần đây tại các bến xe, nhiều đối tượng xấu trà trộn hoặc giả dạng xe ôm để trấn lột tài sản của hành khách khiến yêu cầu cấp thẻ hành nghề là cần thiết.Là đơn vị đang quản lý 400 bác tài xe ôm, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết từ năm 2005, bến xe đã đưa đội ngũ xe ôm vào nền nếp để dễ quản lý. 400 người được chia làm 9 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó và hoạt động theo quy chế tự quản.Đồng phục, logo, bảng tên do bến xe quy định. Hằng tháng, mỗi thành viên đóng 150.000 đồng tiền bến bãi, vệ sinh, an ninh trật tự và tham gia họp giao ban để chấn chỉnh những sai phạm.“Sau khi có Quyết định 71 của UBND TP về quản lý hoạt động xe ôm, chúng tôi sẽ thống nhất với UBND phường như việc cấp thẻ sẽ do phường đảm nhận nhưng bến xe vẫn quản lý như cũ. Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập nghiệp đoàn xe ôm cho 400 người đang hoạt động tại đây” - ông Thừa nói.Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh (địa phương có số người hành nghề xe ôm khá đông), cho biết: “Quyết định 71 vẫn chưa quy định rõ kinh phí photocopy tài liệu, cấp giấy chứng nhận, đồng phục... do ai chịu nên chúng tôi vẫn chờ xem có hướng dẫn nào của quận hay thông tư liên tịch của các sở, ngành liên quan, còn hiện giờ, cảnh sát các khu vực vẫn đang rà soát danh sách người chạy xe ôm”.Tại phường Bến Thành, quận 1, công an phường cũng đang rà soát những người hành nghề xe ôm để yêu cầu vào nghiệp đoàn.Theo trung tá Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng Công an phường Bến Thành: “Ước toàn phường còn khoảng 200 người chạy xe ôm chưa được cấp thẻ, trước đây có hơn 230 người đã vào nghiệp đoàn và đang được LĐLĐ quận quản lý”.Tại nhiều phường, xã khác cũng chỉ mới đang rà soát lại đội ngũ xe ôm và chờ hướng dẫn từ UBND quận hoặc các sở, ngành liên quan.Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban An toàn giao thông TP, cho rằng các quận, huyện phải nhanh chóng triển khai và hướng dẫn phường, xã thực hiện. Việc triển khai sẽ được người dân ủng hộ vì qua thời gian hoạt động cho thấy có vào nền nếp thì đội ngũ xe ôm hoạt động an toàn, hiệu quả hơn.