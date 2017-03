Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em đưa sang Trung Quốc bán nội tạng

Ngày 13/1, tiếp xúc với phóng viên, ông Trần Văn Cum, Phó Trưởng công an xã Đại Hòa Lộc cho biết: “Ở địa bàn có nghi vấn trường hợp bắt cóc trẻ em làm xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trường hợp này đã được làm rõ nhưng nhiều người vẫn tung tin đồn thất thiệt”.

Theo ông Cum, sự việc bắt nguồn từ việc trước đó ông Võ Oai và vợ là Nguyễn Thị Lập, quê tỉnh Quãng Ngãi, đến huyện Bình Đại làm nghề vẽ ảnh chân dung và bán chăn màn. Hai vợ chồng ông Oai có đến gia đình bà Nguyễn Thị Đặng ở ấp Bình Huề 1 để vẽ chân dung cho bà Đặng và người em chồng tên Nguyễn Thị Đợm.

Đến trưa ngày 11/1, vợ chồng ông Oai đến nhà bà Đặng giao hình nhưng chỉ có cháu bé tên Nguyễn Thị Cẩm Hoài (SN 2005) ở nhà. Cháu bé chạy sang nhà hàng xóm kêu mẹ về nhưng bà Đặng không về mà đưa 170 ngàn đồng để bé Hoài đem về nhà trả tiền cho ông Oai. Sau đó bà Đặng về nhà không thấy con đâu nên tá hỏa đi tìm. Mấy người sống ngoài mặt đường nói thấy có 2 vợ chồng chở đứa bé đi nên bà Đặng liền báo công an.

Khoảng 1 giờ sau, người nhà gặp 2 vợ chồng ông Oai đang chở bé Hoài ngược trở về nhà bà Đặng để trả. Ông Oai cho rằng chỉ nhờ bé Hoài cùng đến nhà bà Đợm cách đó khoảng 5 km để tiếp tục giao hình vì ông không biết nhà. Công an xã đã mời các đối tượng liên quan đến trụ sở để làm rõ và xác định đây chỉ là việc hiểu lầm, vợ chông ông Oai cũng nhận sai là nhờ bé Hoài đi chỉ đường nhưng không báo cho người lớn ở nhà biết. Tuy nhiên, trong khoảng 1 giờ khi người nhà tỏa đi các hướng tìm bé Hoài đã tung tin bé bị bắt cóc nên mọi người đã đồn thổi, thêu dệt nhiều câu chuyện thất thiệt.

Theo ông Cum, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Đại đã yêu cầu công an xã viết báo cáo sự việc nhằm trấn an dư luận, tránh việc tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến an ninh trật trự ở địa phương.

Theo Minh Giang (Dân trí)