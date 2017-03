Rối bời chờ cưỡng chế nhà

Việc mua đất phân lô, bán nền, xây nhà trái phép tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang gây lúng túng cho cơ quan chức năng và để lại nhiều hệ lụy cho người dân. Đây chỉ là một điển hình cho tình trạng mua đất xây nhà trái phép và sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng đang xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bị lừa mua đất quy hoạch (?!)

Khu dân cư tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An được xây dựng ngay hàng thẳng lối, nhà cửa liền kề. Dù nằm sâu phía sau TP Biên Hòa, hai bên còn đồng ruộng nhưng nơi đây được xây cất như một khu đô thị.

Những ngày qua, các hộ dân ở đây đang lo lắng vì nhà của mình sẽ bị cưỡng chế giải tỏa bất cứ lúc nào. Theo thông báo từ cơ quan chức năng TP Biên Hòa, nếu người dân không tự tháo dỡ thì trong những ngày gần nhất, lực lượng cưỡng chế sẽ làm việc.

Những căn nhà kiên cố trong “khu dân cư Thành Phố Mới” tại xã Hóa An, TP Biên Hòa đang chờ đến ngày bị đập bỏ

Chị Vy Thị Thùy Trâm, chủ căn nhà rộng gần 100 m2 gồm 2 mặt tiền ở một góc khu dân cư, đứng ngồi không yên. “Do nhà cửa cha mẹ để lại trong thành phố quá chật chội, cách đây 1 năm, gia đình tôi dành dụm được một số tiền và mua lô đất này với giá gần 200 triệu đồng. Chủ đất là một giám đốc công ty khẳng định sẽ lo đủ sổ đỏ cũng như giấy phép xây dựng nên mới nâng giá cao thế này. Sau Tết vừa rồi, chúng tôi xây nhà để ở thì nay nhận được thông báo sẽ bị cưỡng chế” - chị cho biết.

Rà soát toàn tỉnh Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho rằng để không xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng không phép tràn lan thì phải quản lý tốt, bắt đầu từ các cấp phường, xã. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh rà soát lại tình hình sử dụng đất để có biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng từ miền Trung vào làm công nhân. Sau thời gian dành dụm cùng với tiền vay mượn, anh Hùng mua miếng đất ở đây và cất nhà, tổng cộng hơn 300 triệu đồng nhưng giờ đang đối mặt với nguy cơ trắng tay. “Căn nhà nhỏ của vợ chồng và 2 đứa con mới xây còn chưa hết mùi vôi giờ sắp bị phá bỏ, gia đình chúng tôi thật sự không biết đi đâu, về đâu…” - anh Hùng buồn bã.

Khu vực bị giải tỏa này được chủ dự án đặt tên là “khu dân cư Thành Phố Mới” rộng gần 13.000 m2, nằm trong vùng quy hoạch đất công viên cây xanh, phát triển du lịch và thủy sản của TP Biên Hòa. Thế nhưng, Công ty TNHH MTV Thành Phố Mới do ông Hồ Phi Hùng (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) làm giám đốc đã ngang nhiên san lấp rồi phân lô, bán nền.

Đầu năm 2013, cả khu dân cư mọc lên. Đến lúc này, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường mới đến lập biên bản và đề nghị UBND TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt đơn vị “bao” xây dựng cho cả khu dân cư với số tiền gần 400 triệu đồng. Sau khi nộp phạt, những căn nhà kiên cố vẫn tiếp tục mọc lên…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH MTV Thành Phố Mới đã phân lô, bán 172 nền đất cho người có nhu cầu, thu gần 10 tỉ đồng. Cho rằng đất của công ty rao bán là phù hợp quy hoạch nên nhiều người mua nền đã bỏ tiền cất nhà. Hiện có tổng cộng 86 căn nhà xây trái phép trong đất quy hoạch. Cuối tháng 8 vừa qua, ông Hồ Phi Hùng đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhà không phép tràn lan

Không chỉ ở xã Hóa An, hiện trên địa bàn nhiều phường, xã của TP Biên Hòa cũng như các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, việc phân lô bán nền đất nông nghiệp rồi xây hàng loạt nhà không phép diễn ra tràn lan. Đất nông nghiệp phân lô bán giá chỉ từ vài chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/nền. Nhiều người thu nhập thấp vẫn chấp nhận, liều mua đất nông nghiệp với giấy tờ sang tay và làm nhà ở trái phép.

Riêng vụ việc Công ty TNHH MTV Thành Phố Mới san lấp, phân lô bán nền trong khu quy hoạch, nhiều người cho rằng chính sự cả tin, vội vàng, không tìm hiểu kỹ về thủ tục pháp lý của bên mua đã dẫn đến hậu quả. Còn quá trình san lấp, xây dựng cả khu dân cư mà cơ quan quản lý vẫn để mặc hoặc vì lý do nào đó “không biết” thì phải xử lý trách nhiệm. Trong vụ việc này, 3 cán bộ liên quan đã bị đình chỉ công tác, gồm: Ông Lê Văn Kỷ, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng TP Biên Hòa; ông Trần Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hóa An; ông Trịnh Văn Long, cán bộ địa chính xã Hóa An.

“Đây là vụ “điểm” về tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Biên Hòa nên cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm” - ông Trịnh Tuấn Liêm, quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, khẳng định.