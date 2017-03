Rối rắm ở HTX vận tải An Lão

Tranh thủ cơ hội này, ông Đặng Thành Hoàng, Chủ nhiệm HTX Vận tải Ô tô An Lão, đã tự kết nạp bốn xã viên đều là người nhà của mình rồi bố trí cho chạy xe khách tuyến An Lão - Quy Nhơn, tranh giành phần lớn hành khách của 13 đầu xe đã chạy lâu nay. Khi xã viên phản đối, ông Hoàng tự tổ chức đại hội HTX bất thường với phần lớn người dự không phải là xã viên và tiếp tục giữ chức chủ nhiệm, những người thân tín khác của ông (cũng không phải xã viên) làm phó chủ nhiệm và trưởng ban kiểm soát. Để hợp thức hóa, ông Hoàng lập biên bản đại hội, ghi khống tên của hàng loạt xã viên. Khi UBND huyện An Lão phát hiện, không công nhận kết quả đại hội này, ông Hoàng tự phong mình là chủ tịch hội đồng quản trị và đưa người thân làm thành viên ban quản trị. Khi xã viên phản đối, ông Hoàng đóng cửa HTX, cùng một số người thân mang con dấu, giấy tờ về nhà rồi tự tổ chức làm việc như một “công ty gia đình”.

Phần lớn xã viên HTX Vận tải Ô tô An Lão bức xúc trước sự lộng quyền của ban chủ nhiệm nhưng huyện không thể giải quyết. Ảnh: TẤN LỘC

Do xã viên không công nhận tư cách, sự điều hành của ban chủ nhiệm HTX nên không đóng phí cho HTX. Lấy cớ này, ông Hoàng không phân tuyến, không ký lệnh xuất bến cho xe của họ hoạt động, không cấp giấy tờ để xã viên đi làm thủ tục khám lưu hành xe.

Trong quá trình giải quyết, UBND huyện An Lão có nhiều văn bản chồng chéo. Có lần, trong cùng một ngày, UBND huyện vừa ban hành quyết định giải quyết, vừa ban hành hai thông báo ý kiến kết luận của chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện với nội dung, quan điểm trái ngược nhau! Mới đây, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện An Lão chỉ đạo HTX tổ chức đại hội xã viên bất thường nhằm ổn định hoạt động. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND huyện An Lão thừa nhận không thể tổ chức đại hội vì không có người đứng ra tổ chức.

Ông Bùi Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, thừa nhận có sự bất cập giữa nhiều văn bản do huyện ban hành. Còn ông Nguyễn Trực, Chánh Văn phòng UBND huyện, thừa nhận chính điều này đã khiến hoạt động HTX ngày càng thêm rối và mâu thuẫn giữa xã viên với ban chủ nhiệm ngày càng gay gắt. Ông nói: “HTX là tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật HTX, cơ quan nhà nước không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ của HTX, nếu có tranh chấp nhưng không hòa giải được thì trình đại hội xã viên xem xét, quyết định. Trường hợp đại hội xã viên không giải quyết được thì đưa ra tòa. Do đó, chúng tôi nhận thấy thời gian qua, huyện đã dài tay quá, mà dài tay thì lún sâu. Do lún sâu nên bây giờ cố gắng nhưng gỡ không ra” - ông Dũng nói.

TẤN LỘC