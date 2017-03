Rời tàu hay bỏ tàu?

Ngày 11-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của chủ doanh nghiệp tư nhân T. đòi Công ty Cổ phần Bảo hiểm P. bồi thường gần 700 triệu đồng cho hai tàu cá bị cháy do người trực tàu bỏ đi nấu mì tôm...

Theo hồ sơ, năm 2010 doanh nghiệp T. ký hợp đồng bảo hiểm hai tàu cá với Công ty P. Giá trị bảo hiểm hai con tàu lần lượt là 600 triệu đồng và 250 triệu đồng. Rạng sáng 27-3-2011, một trong hai tàu cá này bị cháy tại bến nhà rồi lan rộng qua tàu còn lại. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Sau đó, doanh nghiệp T. làm các thủ tục yêu cầu bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, phía bảo hiểm bảo căn cứ theo hợp đồng cùng nguyên tắc bảo hiểm thì thiệt hại xảy ra với hai tàu cá trên thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, không được bồi thường do thuyền viên trực bảo quản tàu đi vắng. Không đồng ý, doanh nghiệp T. khởi kiện ra TAND tỉnh Kiên Giang.

Xử sơ thẩm tháng 5-2012, TAND tỉnh nhận định khi xảy ra vụ cháy, hai người được phân công ở lại trông tàu không có mặt trên tàu. Trong khi đó, trên tàu đang sấy mực và việc không có người trực nên không ai phát hiện ra việc chập điện khiến vụ cháy xảy ra. Đối chiếu nguyên tắc bảo hiểm, đây là trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm do thuyền viên trực bỏ tàu đi vắng.

Tuy nhiên, đối với tàu bị cháy do lửa lan rộng qua thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Khi bị cháy lan, mọi người đã có mặt để tích cực dập lửa nhưng do lửa lớn nên dập không thành. Do vậy, không thể xem là trường hợp thuyền viên trực bỏ tàu đi vắng. Từ đó, tòa buộc bảo hiểm phải bồi thường gần 180 triệu đồng cho doanh nghiệp T.

Sau đó, phía nguyên đơn kháng cáo yêu cầu xem xét lại và nâng giá trị bồi thường. Phía này lập luận đúng là thời điểm đó, người trực không có mặt trên tàu nhưng họ lên bờ là do phải lên bờ nấu mì ăn nhằm phục vụ nhu cầu tất yếu của con người. Nếu nói đây là bỏ tàu là không chính xác vì họ vẫn có điều kiện để trông coi tàu. Vụ cháy xảy ra là do rủi ro chứ không phải do bỏ tàu.

Tại phiên phúc thẩm vừa qua, HĐXX cố gắng hòa giải, gợi ý phía bảo hiểm hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp. Theo HĐXX, không phải lúc nào cũng căng theo nguyên tắc mà giải quyết, đôi khi phải nhìn vào tình hình cụ thể để đưa ra giải pháp có lợi cho đôi bên. Một bên được tiếng thơm vì đã quan tâm đến khách hàng lâu năm. Một bên được thêm khoản tiền bù đắp thiệt hại do sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, phía bảo hiểm bảo không thể sửa đổi nguyên tắc bảo hiểm nên cũng không thể hỗ trợ gì thêm…

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định việc chủ doanh nghiệp cho rằng thuyền viên bỏ tàu lên bờ đi nấu mì nên việc cháy tàu chỉ là rủi ro là không có cơ sở chấp nhận. Anh phải lường trước được hậu quả sẽ xảy ra và cử người túc trực chứ không thể bỏ đi khi đang sấy mực. Theo nguyên tắc bảo hiểm, nếu thuyền viên bỏ tàu là loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nên cần giữ y án sơ thẩm. Từ đó, tòa chỉ buộc phía Công ty P. bồi thường cho một phần thiệt hại khoảng 180 triệu đồng cho con tàu thứ hai.

Khái niệm trong hợp đồng không rõ ràng Theo tôi, trong vụ án này điểm gây tranh cãi chính là khái niệm thế nào là bỏ tàu. Trong trường hợp này, hai người trông coi tàu rời khỏi tàu lên bờ nấu mì ăn mà cho rằng bỏ tàu thì hơi khiên cưỡng. Bởi lẽ khái niệm bỏ tàu khi hợp đồng không giải thích rõ, hai bên có tranh cãi thì nên vận dụng tập quán, từ điển để làm rõ. Theo tập quán Pháp, việc bỏ tàu được hiểu là từ bỏ tàu, thủ tiêu tàu… chứ không phải là từ trong tàu bước lên bờ cách tàu vài trăm mét. Trường hợp này, hiểu khái niệm bỏ tàu như cách công ty bảo hiểm xác định là có phần máy móc và không phù hợp. Đồng thời, hợp đồng bảo hiểm thường có mẫu sẵn, trong trường hợp không rõ ràng gây tranh cãi thì nên áp dụng cách hiểu có lợi cho người mua bảo hiểm, bên không trực tiếp soạn hợp đồng theo đúng tinh thần của Bộ luật Dân sự. Luật sư NGUYỄN THANH LƯƠNG,

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre

