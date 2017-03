Rơi từ độ cao 40m, 1 người chết, 6 người bị thương

Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong là Trần Công Quyết (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An). Những người bị thương gồm Lê Tiến Cường (29 tuổi), Trần Văn Dũng (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Cường (19 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi), Trần Văn Lãm (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị) và Vi Văn Tập (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An).



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 18g ngày 31-3 nhóm công nhân này đang thi công đường dẫn điện tại địa bàn trên (thuộc các công trình xây dựng Trung tâm điện lực H.Duyên Hải). Tan giờ làm, bảy công nhân đang trên trụ điện cao 110m muốn xuống nhanh nên cùng nhau leo lên vỉ sắt (ngang 60cm, dài 1,5m) dùng để chuyển vật tư lên xuống bằng dây kéo ròng rọc trong quá trình thi công. Khi vỉ sắt di chuyển còn cách mặt đất hơn 40m thì gặp trục trặc nên đã rơi tự do xuống mặt đất khiến bảy công nhân cùng rơi theo và bị đa chấn thương. Tất cả bảy công nhân được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu nhưng một công nhân đã chết trước khi đến bệnh viện. Bác sĩ Lê Thị Thanh Duyên, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, cho biết trong số sáu nạn nhân có năm người bị đa chấn thương rất nặng nên sau khi sơ cứu đã chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ngay trong đêm. Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong số năm công nhân nhập viện, anh Trần Văn Cường bị phù não, chấn thương cột sống cổ, tiên lượng xấu, anh Vi Văn Tập bị gãy hai xương cẳng chân trái và đã được phẫu thuật, anh Trần Văn Lãm và anh Lê Tiến Cường bị chấn thương cột sống lưng, riêng anh Trần Văn Dũng chỉ bị sây sát phần mềm nên đã được xuất viện ngay trong ngày.

Theo Tuổi Trẻ