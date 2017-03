Rolling Stone đăng ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp cha đẻ Flappy Bird

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên Hà Đông được minh họa cho bài viết trên Rolling Stone(Nguồn: Vietnam+)

Đây là một trong số những bài “đinh” của số báo này, bên cạnh bài phỏng vấn nhà sáng lập Microsoft, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates.Cả hai bài viết đều được rút tít ra bìa và hẳn đó cũng là ẩn ý của Rolling Stone khi muốn đặt người khổng lồ tiên phong bên cạnh một nhà phát triển game độc lập đến từ đất nước còn nhiều hạn chế về công nghệ, với ý nghĩa cánh cửa thành công có thể mở ra với bất kỳ ai có sáng tạo và dám ước mơ.

Hình minh họa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Nguyễn Hà Đông, diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang lên cơn sốt Flappy Bird, cũng mang ý nghĩa ấy. Phó Thủ tướng là người rất quan tâm đến việc phát triển nền công nghệ non trẻ của Việt Nam, cũng như luôn khuyến khích những người trẻ tài năng như Hà Đông, và ông là người đầu tiên gặp nhà lập trình game trẻ sau quyết định chấn động là gỡ trò chơi gây nghiện giữa lúc nó đang "nóng" mọi diễn đàn.





Một phần của bài viết này, do nhà văn David Kushner thực hiện, đã được đăng trên trang chủ của Rolling Stone hôm 12/3, được không chỉ nhiều tờ báo Việt Nam mà còn cả rất nhiều trang mạng nước ngoài trích lại.

Bài viết về cha đẻ Flappy Bird là một trong số những bài đinh của Rolling Stone số ra ngày 27/3, cùng với bài phỏng vấn Bill Gates (Nguồn: Vietnam+)

Tác giả Kushner, từng đoạt nhiều giải thưởng cho các tác phẩm sách báo của mình, đã cất công sang tận Hà Nội để phỏng vấn Hà Đông. Tấm ảnh chính trong bài viết này là do nữ nhiếp ảnh gia Maika Elan, tác giả Việt Nam duy nhất từng đoạt giải World Press Photo, thực hiện.Trong bài viết, tác giả Kushner đã tái hiện lại một Hà Đông luôn ấp ủ những khát khao được cống hiến cho ngành công nghiệp game vốn đầy hứa hẹn.Đông cũng đã lý giải rõ hơn lý do tại sao anh rút Flappy Bird khỏi các gian hàng trực tuyến, dù nó đem lại cho anh cả tiền bạc lẫn công danh. Đấy không phải là một quyết định bồng bột hay vội vã, mà được cân nhắc bởi một con người có suy nghĩ hết sức thấu đáo và chín chắn.Đông cũng chia sẻ với tác giả Kushner về những dự định của anh trong tương lai, về những trò game mới hay hé lộ khả năng cho chú “chim mặt ngu” đập cánh trở lại.Và có lẽ, đó chính là một trong những lý do khiến tác giả Kushner chọn cái tít “The Flight of the Birdman” cho bài viết của mình./.