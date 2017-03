Rủ nhau hiếp dâm người đi đường, 2 anh em rể lĩnh án

Sáng ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với Trần Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Trần Văn Thế Đàn (SN 1985, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An).



Trước đó, vào chiều tối ngày 8/11/2011, trên đường đi làm về qua địa phận xóm Xuân Thịnh, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương (Nghệ An), trong khi dừng xe chờ Đàn đi vệ sinh, Hải thấy cháu L.T.T (SN 1996, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đạp xe trên đường. Thấy đường vắng vẻ, thú tính trỗi dậy, Hải ngáng xô đổ xe, bóp cổ cháu T. rồi kéo vào ruộng mía giở trò đồi bại.



Thấy Hải kéo cháu T. vào ruộng mía, Đàn chạy lại dắt 2 chiếc xe và bụi giấu rồi chạy theo, sau đó cả hai thay phiên nhau hành xử. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đàn nhận ra nạn nhân là người quen nên bảo Hải về trước và ở lại thuyết phục T. về nhà. Có người đến gần, sợ bị lộ, Đàn bỏ chạy.



Đến tối cùng ngày, 2 đối tượng trên đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ.Trong quá trình gây án, cả hai bị cáo giả giọng miền Nam nhằm tránh sự phát hiện của nạn nhân. Thế nhưng, trao đổi qua lại được một hồi thì hai bị cáo trở về giọng gốc, vốn quen biết Đàn từ trước nên cháu T. nhanh chóng nhận ra chân tướng của kẻ hại đời mình.



Xét xử tại phiên tòa, Đàn đổ tội cho Hải vì cho rằng mình chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm đối với cháu T. Trong khi đó bị cáo Trần Văn Hải lại khai báo quanh co, thiếu thành khẩn và đổ tội “tại rượu”. Ít ai biết rằng, Trần Văn Hải và Trần Văn Thế Đàn là hai anh em rể của nhau.



Bị cáo Trần Văn Thế Đàn



Hội đồng xét xử nhận đinh, trong vụ án này, Hải đã hai lần hiếp dâm cháu L.T.T nên phải chịu mức hình phạt cao hơn. Trong lúc đó, mặc dù chưa thực hiện hành vi giao cấu với bị hại nhưng hành vi của Đàn cũng được cấu thành tội hiếp dâm trẻ em và phải chịu trách nhiệm hình sự.Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Hải 18 năm tù giam, Trần Văn Thế Đàn lĩnh 12 năm tù giam. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng, trong đó Hải phải chịu 2/3 số tiền bồi thường trên.Theo Hoàng Lam (Dân trí)