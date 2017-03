Rủ nhậu không đi, người chết kẻ vào tù

Xử sơ thẩm lần 1 vào cuối năm 2013, TAND TP Cần Thơ phạt Kiệt 15 năm tù, Sol 10 năm và Hậu tám năm tù. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND TP Cần Thơ kháng nghị phần hình phạt của Sol vì cho rằng tòa xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là không có căn cứ. TANDTC xử phúc thẩm đã tuyên hủy án vì bản án sơ thẩm tuyên vậy nhưng biên bản nghị án lại thể hiện mức hình phạt đối với Sol là tám năm, Hậu 10 năm.

Các bị cáo (từ trái qua) Hậu, Sol, Kiệt tại tòa ngày 8-9. Ảnh: N.NAM



Theo cáo trạng, đêm 18-1-2013, nhóm các bị cáo đi uống cà phê có người cự cãi với nhóm của NVT. T. mang theo dao tự chế định đánh nhau với nhóm các bị cáo nhưng hai bên đã giảng hòa được. Sau đó, T. rủ nhóm của bị cáo đi nhậu thì Hậu từ chối (do trước đó mới đòi đánh nhau) nên hai bên cự cãi, T. tát Hậu một cái. Kiệt dùng dao tự chế chém T. một nhát trúng cổ. T. ngã gục, Hậu và Sol tiếp tục đánh vào người, thấy T. ra nhiều máu mới bỏ đi. Giám định kết luận T. chết do choáng sau tổn thương não không phục hồi do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt động mạch cảnh bên trái.