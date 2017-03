Rủ vợ bạn đi khách sạn, thiếu úy CSGT bị đâm chết

Ngày 23-5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Thắng (SN 1985, ngụ Bình Dương) về tội “Giết người” nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan.









Huỳnh Ngọc Thắng và thiếu úy CSGT Phùng Minh Thắng (công tác tại Phòng CSGT Đường bộ - Công an tỉnh Bình Phước) là bạn cùng quê và học chung từ nhỏ ở Phú Giáo - Bình Dương.Năm 2004, Ngọc Thắng là sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TPHCM và có mối quan hệ yêu đương với T.Đ.H.P. Trong những lần đi chơi với thiếu úy Minh Thắng, Ngọc Thắng thường dẫn người yêu đi theo. Từ đây, thiếu úy Minh Thắng và cô P. có mối quan hệ tình cảm và cả hai đã từng vào khách sạn.Tuy nhiên từ tháng 11-2010, Minh Thắng và cô P. không còn liên lạc với nhau.Ngày 2-1-2011, sau khi biết cô P. và Ngọc Thắng làm lễ ăn hỏi, Minh Thắng gọi điện cho cô trách tại sao không cho mình biết tin này.Đến đầu tháng 3-2011, Minh Thắng lại gọi điện trách P. tại sao đi lấy chồng sớm và nói rằng nếu sống với chồng không hạnh phúc thì trở về với anh ta.Trưa 27-6-2011, trong lúc hai vợ chồng Ngọc Thắng đang nằm nghỉ tại nhà trọ thì Minh Thắng lại tiếp tục gọi điện cho cô P., rủ đi khách sạn.Ngọc Thắng đập bể điện thoại và hai vợ chồng cãi nhau. P. giải thích mối quan hệ đã chấm dứt và thừa nhận trước đây đã từng vào khách sạn với Minh Thắng.Ghen tuông, ngày 28-6-2011, Ngọc Thắng gọi điện hẹn Minh Thắng tại quán cà phê Thủy Trúc (quận Bình Thạnh - TPHCM) để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Mặc cho những lời nói nhỏ, nói to của người bạn thân, Minh Thắng vẫn có những lời khiêu khích.Tức giận, Ngọc Thắng vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ra nói chuyện tiếp. Tuy nhiên, Minh Thắng vẫn có những lời lẽ khiếm nhã nên Ngọc Thắng rút dao đâm vào người khiến bạn chết tại chỗ.Sau khi gây án, Ngọc Thắng trốn ra Hà Nội sống lang thang.Được bạn bè động viên, Ngọc Thắng đã ra công an đầu thú.Bị cáo Huỳnh Ngọc Thắng bị truy tố ở Khoản 2, điều 93 BLHS về tội giết người với mức án từ 7 năm đến 15 năm tù.Theo Ph. Dũng (NLĐO)