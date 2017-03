Ruồi “tấn công” khu dân cư

Gần 8 năm qua, các hộ trồng rau ở đây đã tận dụng những khu đất dự án bỏ hoang để canh tác. Nạn ruồi bắt đầu bùng phát tại đây từ tháng 6 đến nay. Người dân các tổ dân phố 47, 48, 49, 50 và 55 P.Mỹ An hiện vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm do ruồi dày đặc.



Những người sống tại đây cho biết, ruồi thường không bu vào những luống rau, mà tập trung nhiều ở khu vực tập kết phân chuồng và phân cút ven các ruộng rau.



Nhưng kể từ đầu tháng 6 tới nay, thời tiết thay đổi, trời nắng nóng gay gắt, ruồi chuyển sang “tấn công” vào nhà dân nhiều bất thường. Theo phản ánh của người dân, sau các trận mưa giông mỗi buổi chiều, ruồi bu dày đặc cả nền nhà.



Nhiều gia đình đã phải dùng các vỉ dính để bẫy ruồi. Kết quả là ruồi dính dày đặc cả chục vỉ như vậy mỗi ngày. Nạn ruồi khiến các hàng quán bị ế ẩm, Trường mầm non Phượng Hồng trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.



Các cô giáo ở Trường mầm non Phượng Hồng cho biết: biện pháp đặt máy đuổi ruồi, bẫy ruồi, lưới ruồi đều không ăn thua. Mỗi tháng nhà trường tiêu tốn khoảng 6 triệu đồng cho chi phí diệt ruồi bằng nước tẩy rửa ngoại nhập, nhằm đảm bảo vệ sinh cho hơn 200 trẻ em đang theo học.







Chỉ trong 2 giờ đồng hồ sáng 12.6, ruồi dính bẫy dày đặc tại nhà dân ở tổ 47 P.Mỹ An - Ảnh: Nguyễn Tú Chỉ trong 2 giờ đồng hồ sáng 12.6, ruồi dính bẫy dày đặc tại nhà dân ở tổ 47 P.Mỹ An - Ảnh: Nguyễn Tú



Người dân càng lo lắng hơn khi đang vào mùa nắng nóng cao điểm, nạn ruồi rất dễ kéo theo nguy cơ dịch bệnh về tiêu hóa cho trẻ nhỏ và người già trong khu dân cư.Theo ông Nguyễn Văn Điển (Phó Chủ tịch Hội Nông dân P.Mỹ An), toàn phường có 9 ha đất trồng rau tận dụng từ các dự án bỏ hoang do 83 hộ dân địa phương canh tác.Trong đó, riêng diện tích trồng rau gây ruồi ảnh hưởng khu dân cư rộng khoảng 7 ha, dọc theo các đường Hàm Tử, An Dương Vương, Nguyễn Tư Giản, Chương Dương, Mỹ An 6, 7, 8…“Do các vùng trồng rau ở P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn và P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà bị giải tỏa nên nông dân nơi khác cũng tập trung về đây canh tác. Tuy việc tận dụng đất dự án bỏ hoang để trồng rau đã giải quyết được tình trạng lau lách um tùm cũng như tập kết xà bần, rác thải, nhưng lại phát sinh nạn ruồi”, ông Điển nói.Hội Nông dân P.Mỹ An cho biết, trong thời gian tới sẽ tập huấn kỹ thuật canh tác cho nông dân, đảm bảo vệ sinh chăm bón phân để hạn chế tình trạng ruồi.Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, ruồi dày đặc cũng đã “tấn công” Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng khiến nơi nuôi dưỡng gần 200 người già, bệnh nhân tâm thần, người tàn tật bị đảo lộn sinh hoạt.Theo Nguyễn Tú (TNO)