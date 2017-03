Rút kháng cáo, tòa đình chỉ vụ án

Ngày 6-10-2008, ông Đông bị giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV xử phạt hành chính 750.000 đồng vì vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ông Đông khởi kiện ra TAND tỉnh An Giang yêu cầu hủy bỏ quyết định trên vì cho rằng vị trí xà lan neo đậu không phải bến thủy nội bộ mà Cảng vụ khu vực IV quản lý nên việc xử phạt này nằm ngoài chức trách của cảng vụ. Mặt khác, xà lan đang neo đậu bơm cát chứ không phải đang chạy trên sông nên có độ chìm quá vạch mớn nước an toàn cũng không vi phạm.

Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2009, TAND tỉnh An Giang nhận định việc xử phạt của cảng vụ là đúng thẩm quyền vì phương tiện do ông Đông điều khiển lúc vi phạm vẫn đang ở bến thủy nội địa. Đồng thời, xà lan đang neo đậu nhưng vẫn đang hoạt động vận hành bơm cát nên phải đảm bảo vạch mớn nước an toàn. Từ đó, tòa bác yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên quyết định xử phạt hành chính.

H.YẾN