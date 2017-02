Rút ngắn thủ tục cấp giấy an toàn phòng cháy chữa cháy

CẢNH BÁO CHÁY NỔ MÙA HANH KHÔ Nắng nóng, độ ẩm thấp dễ dẫn tới cháy nổ. Cỏ ở vùng ven, các vùng ngoại thành hằng năm thường xảy ra cháy rồi lây lan vào các khu dân cư, doanh nghiệp. Ba nữa là trong điều kiện hoạt động vui chơi, giải trí nhiều lễ hội sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất, nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn rất cao. Thực tế, sau Tết có nhiều vụ cháy xảy ra dù chúng tôi đã dập tắt được kịp thời, không có thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản thì đã xảy ra ở một số đơn vị, doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp, chủ hộ gia đình, chủ doanh nghiệp, sau Tết cần tăng cường tự kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC cho gia đình, cơ quan, đơn vị của mình. Rà soát, trang bị phương tiện cho đầy đủ: như bình chữa cháy mini, xem còn hạn sử dụng không, nếu xảy ra cháy thì xử lý như thế nào, có dùng được nữa không… Nhất là hệ thống, thiết bị tiêu thụ điện coi có đảm bảo an toàn không, kiểm tra lối thoát nạn xem có bị vật cản giữa đường không, có bị khóa không, nếu không may xảy ra hỏa hoạn thì thoát được bằng những lối nào… Việc sắp xếp vật tư hàng hóa có đúng quy định không. Trên cơ sở đó để điều chỉnh lại. cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi vậy gia đình, doanh nghiệp phải hết sức cẩn thận trong vấn đề đun nấu, thờ cúng… Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM