Rút ruột tiền bảo hiểm

Bị quy kết oan? Trong quá trình kêu oan, bị can Nguyễn Viết Lượng cho rằng: “Tôi không có nhận tiền. Điều này được chứng minh thông qua việc cơ quan điều tra đã không tìm được bằng chứng nào thể hiện tôi đã ký nhận tiền, chỉ có lời khai của kế toán và thủ quỹ. Giả sử cơ quan điều tra có chứng minh được tôi là người nhận tiền thì tiền đó cũng không phải của Nhà nước mà là của khách hàng. Khách hàng có thể kiện tôi ra tòa dân sự theo luật định. Nhưng đến nay, tôi chưa bị khách hàng nào kiện. Như vậy, việc truy tố tôi tội tham ô là không đúng”. Ngoài ra, bị can Lượng còn cho biết tất cả kết luận điều tra và cáo trạng đều thể hiện mù mờ và mang tính áp đặt. Bị can Lượng nói: “Quy định của Bảo Minh Cà Mau là tất cả hồ sơ bồi thường đều bắt buộc phải có hồ sơ tai nạn của công an hoặc biên phòng lập. Cơ quan điều tra cho rằng có bốn hồ sơ tai nạn khống, 49 hồ sơ còn lại là được thừa nhận có tai nạn thật. Thế sao lại quy tôi tham ô...”.