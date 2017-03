Sà lan đâm vào nhà dân: 18 căn bị hư hại

Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Cái Sắn cho biết trong lúc mọi người đang mua bán tấp nập thì bỗng nhiên xảy ra chấn động tưởng chừng… động đất. Dãy nhà dọc bờ sông bị rung giật mạnh, nhiều căn bị nghiêng đổ, có căn đổ ập xuống. Ai nấy hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán, có người xỉu tại chỗ…









Theo ĐỨC VỊNH (TTO)



Theo ghi nhận của UBND phường Mỹ Thạnh, có 18 căn nhà bị hư hại, trong đó nhiều căn bị sập hoàn toàn, nhưng may mắn không có ai thương vong. Phía bảo hiểm và chủ sà lan đang thỏa thuận việc bồi thường cho những hộ có nhà cửa bị thiệt hại.Chủ phương tiện, bà Nguyễn Thị Lịch - ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, An Giang - cho biết sà lan này do chồng mình là Lương Văn Học, 50 tuổi, cầm lái chạy từ hướng sông Hậu vào kênh Rạch Sỏi, Hậu Giang. Khi vừa qua khỏi cầu Cái Sắn thì bị chết máy không thể điều khiển được nên đã đâm vào bờ. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho rằng sau khi đâm thẳng vào nhà dân thì sà lan mới tắt máy. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.