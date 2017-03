Sà lan gần ngàn tấn lật úp trên sông Sài Gòn

Vào thời điểm trên, tài công Huỳnh Văn Tới (quê Long An) điều khiển tàu kéo LA-03953 kéo theo sà lan LA-03954 (tải trọng 990 tấn) chở 600 m3 cát lưu thông hướng từ cầu Sài Gòn về thượng nguồn. Khi đến trước nhà hàng Tân Cảng (phường 25, quận Bình Thạnh), tàu kéo này va chạm với đoàn tàu kéo SG-2850 do tài công Bùi Công Bác (quê Hải Dương) điều khiển kéo theo sà lan SG-1567 (tải trọng 1.421 tấn) chạy không tải theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm sà lan LA-03954 lật úp, toàn bộ số cát chìm xuống sông. May mắn những người trên sà lan bị lật kịp nhảy xuống sông bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT đường thủy (Công an TP.HCM) đã kiểm tra hiện trường và điều tiết giao thông đường thủy.

V.THUẬT