Sà lan kéo lệch cầu Chợ Lách, giao thông QL57 tê liệt

Theo V.TR.(TTO)

Do không đảm bảo an toàn, nên Sở GTVT Bến Tre đã quyết định ngừng giao thông qua cầu ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sà lan chở container 3 lớp, cao hơn tĩnh không khoang thông thuyền cầu nên đã gây ra sự cố này. Có mặt tại hiện trường sáng nay, ông Phan Thanh Bình - phó giám đốc Sở GTVT Bến Tre - đã điều động khẩn cấp 5 chiếc phà trọng tải từ 25-40 tấn đến khu vực gần trụ sở UBND huyện Chợ Lách để đưa người đi bộ, xe đạp và xe gắn máy qua sông. Trong ngày 6-11 toàn bộ khách qua phà sẽ được miễn phí.Từ ngày 7-11 sẽ thu phí cho đến khi công việc sửa chữa cầu hoàn tất, thông xe trở lại. Từ sáng nay toàn bộ phương tiện ô tô từ Bến Tre đi Vĩnh Long và ngược lại được hướng dẫn quay rở lại để đi đường khác.