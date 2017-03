Sà lan kéo lệch cầu Ô Thước, thuyền trưởng tử nạn

Theo công an huyện Châu Thành, sà lan biển số LA-05574 do tài công Phùng Minh Tâm (33 tuổi, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển đã đâm vào cầu Ô Thước và kéo lệch cầu đi khoảng 0,5m. Trong lúc loay hoay xử lý tình huống, thuyền trưởng Tâm bị kẹt vào cầu chết tại chỗ.



Ông Đỗ Minh Toàn - thuyền viên sà lan bị nạn, cho biết vào thời điểm xảy ra tại nạn, sà lan của ông chạy không tải. Trước khi qua cầu Ô Thước, thuyền trưởng Tâm có dừng lại quan sát nhưng do trời tối, nước đang lớn nên tài công đã chủ quan. Khi mũi sà lan đã lọt qua thành cầu, thuyền trưởng nghĩ rằng cabin cũng sẽ lọt nên tháo cần lái ở cabin cho sà lan vượt qua. Tuy nhiên, cabin đã bị vướng lại do tĩnh không cầu thấp. Lực va đập đã ép ông Tâm vào thành cầu chết tại chỗ.



Do cầu Ô Thước bị kéo lệch nên cơ quan chức năng đã phong tỏa, không cho xe gắn máy qua đề phòng bất trắc.





Theo THANH TÚ (TTO)