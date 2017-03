Sa lưới sau 9 năm lẩn trốn vì sản xuất phim "mát"

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Quang Hoàng (41 tuổi) mức án 4 năm tù về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Hoàng bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2000, Hoàng nhận gia công in sang, nhân bản băng đĩa lậu cho một người tên Trung (không xác định lai lịch) với giá 500 đồng mỗi đĩa. Mọi phương tiện, máy móc, đĩa trắng để sản xuất đĩa phim đều được người này cung cấp đầy đủ.

Theo đó, cứ 3 ngày, Hoàng nhân bản được khoảng 400 băng hình thành phẩm rồi đem giao tại địa điểm đã hẹn với Trung. Để tăng "năng xuất", Hoàng còn thuê thêm người phụ giúp việc dán bao bì, hình ảnh.

Ngày 23/11/2000, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra "ổ" băng đĩa lậu của Hoàng, thu giữ nhiều phương tiện hành nghề và hàng ngàn thành phẩm. Trong đó, gần 600 đĩa có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Ngay sau đó, Hoàng tìm gặp Trung để thông báo sự việc thì người này khuyên Hoàng bỏ trốn để tránh bị xử lý hình sự và ảnh hưởng đến việc "làm ăn" của mình.

Ngày 16/8/2001, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đặng Quang Hoàng về hành vi "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" nhưng Hoàng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Sau gần 9 năm sống chui nhủi, trốn tránh pháp luật, ngày 15/6/2009, Hoàng bị bắt theo lệnh truy nã khi về thăm nhà. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Vũ Mai (VNE)