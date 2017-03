Đây là lần thứ hai kể từ giữa tiết thu, nhiệt độ Sa Pa chạm ngưỡng 10 độ C. Các khu vực khác như TP Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), vùng núi Bắc Hà nhiệt độ cũng giảm đều so với những ngày trước 5-7 độ C, dao động ở mức 15-20 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nhiều khả năng từ ngày 15-10, Lào Cai sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Do đó, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp, tiết trời chuyển rét vào đêm và sáng, nhất là vùng núi có thể xảy ra rét đậm, rét hại, sớm so với mọi năm 30-45 ngày. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống các bệnh về mùa đông cho người dân; phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

TL