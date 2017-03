Sa Pa đột ngột lạnh 10,5 độ C, sương mù dày đặc

Xe từ Sa Pa xuống thành phố Lào Cai trên quốc lộ 4D sáng nay đều phải bật đèn vàng vì sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của lái xe.

Thông tin trên do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp.

Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên khu du lịch Sa Pa và vượt đèo Hoàng Liên sang Lai Châu sương mù xuất hiện dày đặc trong mấy giờ liên tục buổi sáng nay. Các loại xe máy, xe ô tô qua lại khu vực này đều phải đi chậm hoặc bật đèn vàng chống sương mù khi lưu thông trên đường.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai còn cho biết, cùng với giá lạnh tràn về làm ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất và đời sống vùng núi cao Sa Pa và nhiều nơi khác của tỉnh Lào Cai, các vùng núi Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) nhiệt độ cũng giảm xuống còn 11,5 độ C; Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 14 độ C; Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) 16 độ C; Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) 17,2 độ C...

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ở vùng núi Sa Pa và các điểm du lịch kể trên, ban ngày trời nắng đẹp nhưng trời vẫn lạnh như đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay. Do đó các địa phương tiếp tục phòng chống rét cho người, nhất là người già, trẻ em và vật nuôi cùng cây trồng vụ Đông.

UBND tỉnh Lào Cai cho phép các huyện vùng cao quyết định thời gian cho học sinh các cấp được nghỉ học khi trời quá lạnh và chỉ đạo các địa phương, các ngành, đoàn thể vận động nhân dân tự phòng chống rét cho người và cây trồng vật nuôi trong mùa đông.

Theo Phạm Ngọc Triển/Dân Trí