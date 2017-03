Sa Pa lạnh 1 độ C

Ngày 11-12, các trạm khí tượng trong khu vực Lào Cai quan trắc được nhiệt độ giảm sâu hơn ngày 10-12 từ 2 - 3 độ C: vùng thấp bình quân 12 độ C, vùng cao chỉ còn 7 độ C. Riêng Sa Pa chạm mức 1 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.



Rét đậm, rét hại xảy ra trên toàn tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, một số nơi vùng núi còn có sương mù dày đặc, kèm theo mưa phùn và băng giá.





Sa Pa trong đợt mưa tuyết tháng 3-2011. Ảnh: NLĐO



Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, từ nay đến ngày 15-12, khả năng có một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh tràn về gây mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi thêm mưa phùn, tiết trời lại chuyển rét sâu và có thể xuất hiện băng giá, sương muối gây hại cho cây trồng, vật nuôi.



Chính quyền các địa phương ở Lào Cai, nhất là các huyện vùng núi, đang tích cực đôn đốc bà con phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng vụ đông.



Theo B.T.M (TTXVN, NLĐ)

