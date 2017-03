Sa Pa rét giữa mùa hè

Sa Pa (Lào Cai) rét nhất: 16 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) lạnh rét trên 18 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 19 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Mù Cang Chải (Yên Bái) lạnh mát trên 20 độ C, thủ đô Hà Nội 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do có một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía Bắc tràn xuống miền Bắc nước ta nên thời tiết miền Bắc chuyển mát hẳn, nắng nóng trên diện rộng chấm dứt. Mưa đều khắp cũng đã gây ra một đợt lũ trên toàn bộ hệ thống sông suối miền Bắc, biên độ lũ dao động 0,8-1,5 m.

HOÀNG VÂN