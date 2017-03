Sa Pa xuống 3 độ C

Cụ thể, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 13,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 12,8 độ C; vùng núi Bắc Hà giảm xuống 7,5 độ C; Khu du lịch Sa Pa là 3 độ C.