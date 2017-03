Sa thải sai, bồi thường gần 200 triệu đồng

Bác yêu cầu phản tố

Trong phiên xử, tòa bác yêu cầu phản tố của công ty đòi cô Th phải bồi thường do cạnh tranh không lành mạnh, phải công khai xin lỗi do xâm hại uy tín công ty, đưa hình ảnh bêu xấu lãnh đạo do công ty không cung cấp chứng cứ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra, kết luận. Công ty cũng không chứng minh được thiệt hại, không cung cấp được văn bản pháp lý hiện hành xử lý về trách nhiệm vật chất đối với cô Th như hội đồng xử lý kỷ luật lao động của công ty đã áp dụng.

Cũng theo HĐXX, dù pháp luật không cấm cá nhân tham gia lao động tại nhiều đơn vị nhưng việc cô Th thành lập công ty có chức năng ngành nghề tương tự đã gây phản ứng nhất định với công ty, từ đó công ty đã điều chỉnh công việc đang làm khiến cô bức xúc. Mỗi bên đều có một phần lỗi nên tự thỏa thuận để hóa giải...