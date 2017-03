Sách Việt nội dung rất nghèo nàn

So với dân số hơn 50 triệu người có thể đọc sách thì con số sách in ra chẳng nhằm nhò gì. Sách cũng chủ yếu lưu hành ở vùng thành thị, thị tứ chứ chưa về đến nông thôn. Thật ra trong vùng quê ngày nay, người dân không có văn hóa đọc sách, một phần là do không có sách (và báo) để đọc.

Về phẩm, chỉ cần dạo qua một vòng những nhà sách lớn ở Sài Gòn và Hà Nội, chúng ta sẽ dễ dàng thấy nội dung sách rất nghèo nàn. Sách văn học chủ yếu là dịch từ những cuốn tiểu thuyết ăn khách ở nước ngoài hoặc những loại sách mà người nước ngoài hay nói mỉa mai là “sách 3 xu” (hàm ý nói loại có giá trị văn học rất thấp). Sách dành cho thiếu nhi cũng bị lấn át bởi sách dịch. Nào là Peter Pan, Aladdin, Mác-tin, Dora,…

(Theo Đất Việt)

TS NGUYỄN TRÍ HIẾU:

Hãy để Hoàng Anh Gia Lai và các ngân hàng tự giải quyết với nhau





Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có bước đi rất khẩn trương để xử lý vấn đề của HAGL. Đây là động thái dễ hiểu và rất kịp thời. Tuy nhiên, trong trường hợp này NHNN chỉ nên đưa phương án hướng dẫn các NH thương mại tái cơ cấu nợ chứ không nên áp đặt. Hãy để HAGL và các NH thương mại tự giải quyết, thỏa thuận với nhau.

Sẽ là bất hợp lý, không chấp nhận được và thật buồn cười nếu như HAGL chưa trình phương án trả nợ để các NH xem xét trước khi có phương án tái cơ cấu nợ NH.

Trong thời gian này, phương án tái cơ cấu nợ NH với HAGL được đánh giá là không chỉ cứu HAGL mà chính các NH cũng đang tự cứu mình. “Nuôi nợ để thu hồi nợ” vẫn sẽ là phương án các NH chọn lựa nhằm tìm kiếm sự thuận lợi trong thu hồi các khoản nợ cũ. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh lại rằng nếu HAGL chưa “giơ chân giò”, các NH đã vội “thò chai rượu” có thể sẽ chuốc thêm rủi ro cho chính mình!

(Theo Bizlive)