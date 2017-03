Sài Gòn mùa lũ: 1.001 cách tự chống ngập

Từ bơm, đê bao, nâng nền…



Chồng tui tính đập cửa sổ xây bít lại mà không kịp làm nên hôm nay nước tràn qua cửa sổ vào nhà như thác… Nước ngập hoài như vầy khổ quá, sống sao nổi! - Chị Trần Thị Gái

… đến đắp đê, xây đập

Kiếm tiền “mùa nước nổi”

Kiểm điểm yếu kém trong chống ngập Hôm 12.11, Văn phòng Thành ủy TP.HCM ra thông báo kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải về công tác xóa, giảm ngập nước. Theo đánh giá của lãnh đạo TP, từ đầu năm đến nay, dù Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo nhiều biện pháp chống ngập, nhưng việc thực hiện vẫn chưa được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; tiến độ thực hiện các dự án thoát nước quy mô lớn chậm, chưa kết nối đồng bộ; tổ chức thi công chưa khoa học, việc xử lý lấn chiếm kênh, rạch, hệ thống thoát nước chưa kiên quyết, triệt để; hệ thống đê bao ngăn triều chưa được đầu tư căn cơ. Lãnh đạo TP yêu cầu nỗ lực kéo giảm một số điểm ngập nước, thời gian, mức độ ngập do mưa và triều cường, không để tình trạng bể bờ bao gây ngập nặng ở những khu vực bị ảnh hưởng. Trước mắt, phê duyệt và tiến hành dự án xây dựng ngay một số hồ điều tiết ở Khu đô thị Thủ Thiêm (Q.2), Khu đô thị Tây Bắc (H.Củ Chi), H.Bình Chánh; khu đất 150 ha dự kiến làm công viên ở P.Thạnh Xuân, Q.12… Minh Nam

Bầu trời xám xịt, mưa rả rích nhưng anh Lê Hồng Triết (2728A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8) vẫn mướt mồ hôi. Biết chúng tôi là nhà báo, anh Triết trút bầu tâm sự: “Làm bao nhiêu tiền là dồn vào nâng nền nhà mà không đủ, phải chấp nhận sống chung với lũ. Sáng bơm, chiều bơm mà nước vẫn tuôn vào nên tui phải trần mình ra tát phụ máy bơm!”.Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, nước ở đâu tràn ngập trong sân và chực chờ tiến vào nhà. Trước tình thế cấp bách, anh Triết liền hô hào mọi thành viên trong gia đình ra, người cầm gáo, người tay thau đua nhau tát nước ra mặt đường Phạm Thế Hiển. Nhìn qua các nhà xung quanh, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh tát nước. Cả khu vực nhộn nhịp như hội, mọi người cười… ra nước mắt!Nhắc chuyện ngập, chị Trần Thị Gái ở Bến Phú Định (P.16, Q.8) thở dài: “Hôm qua vừa bơm, vừa tát đến 11 giờ mới được ngả lưng, sáng ra lại ngập tiếp”. Năm 2001, nhà chị Gái nâng nền nhà lên nửa thước, 2004 tiếp tục nâng lên 1m. Sàn nhà đụng cửa sổ, vậy mà nước triều đã cấn cửa nhà.Chỉ tay vào tấm bảng bán nhà treo trước cửa nhà, chị Gái nói: “Chồng tui tính đập cửa sổ xây bít lại mà không kịp làm nên hôm nay nước tràn qua cửa sổ vào nhà như thác. Bên phường 16 nâng nhà, nâng đường, nước dồn về phường 15. Và ngược lại, phường 15 nâng cao, nước lại dồn về ngập phường 16. Chịu hết xiết, tui đã rao bán nhà về bên chồng ở chứ nước ngập hoài như vầy khổ quá, sống sao nổi!”.Tờ mờ sáng 8.11, bà con ở một số con hẻm trên đường Tầm Vu (Q.Bình Thạnh) nhốn nháo vì lũ tràn về quá nhanh. Mọi người đổ xô tay xúc cát đổ vào bao, người tìm bàn ghế, ván ép hư cũ… lập rào chắn, đắp đập trước cửa nhà ngăn lũ.Nước sông Thanh Đa tràn qua đường ào ào tuôn vào các hẻm, lục bình, rác cứ thế cuồn cuộn chảy, nhà nào cũng mua cát cho vào bao làm đê chắn, ngăn được nước ngoài hẻm chảy vô thì nước dưới nền nhà, miệng cống trào lên. Anh Thảo, một người dân địa phương, than thở: “Ai nói văn minh đô thị đâu không biết, tui chỉ thấy khổ sở đến tận cùng, sáng ngâm chân dưới nước từ 5 giờ đến 10 giờ, chiều lại ngâm chân dưới nước từ 17 giờ đến 23 giờ. Bao nhiêu bùn dưới cống cứ phun ngược lên. Không biết ông cấp thoát nước có phương án gì không, chứ thế này hoài chắc dọn nơi khác ở quá!”.Khoảng 20 giờ ngày 11.11, khi chúng tôi đến nhà ông Sáu Thủy (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) cũng là lúc ông vừa hoàn tất việc xây “đê bao” trước cửa nhà. Con đê ngăn nước được ông xây khá kiên cố bằng gạch và xi măng cao chừng 60 - 70 cm. Ấy vậy mà nước vẫn tràn lên qua cống thoát nước ở nhà vệ sinh. Để ngăn dòng nước ùn ùn trào lên, ông Sáu chế một đoạn ống nhựa lắp vào cống thoát để nâng cống thoát nước cao lên nhưng rồi cũng đành bất lực nhìn nước… rỉ lên từ sàn nhà.Ngập nước khiến người dân Sài Gòn khốn khổ. Thế nhưng có một bộ phận nhỏ đã tìm ra cách kiếm tiền. Vừa dẫn chiếc xe bị chết máy ra khỏi chỗ ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần tòa nhà The Manor, Q.Bình Thạnh), chị Phi Vân, ngụ ở Q.Phú Nhuận, bị một nhóm 3 thanh niên vây quanh chèo kéo chùi bugi với giá 30.000 đồng. Chị Vân than mắc, một thanh niên hất hàm: “Nếu không chịu thì dắt bộ xe về nhà!”. Sau một hồi cò kè và thấy chúng tôi chụp ảnh, một thanh niên xuống giọng: “20.000 đồng. Chắc giá!”. Cứ thế, trong vòng 1 giờ, chúng tôi đếm được nhóm thanh niên đã kiếm vài trăm ngàn đồng qua việc chùi bugi. Cách đó vài trăm mét, một người thợ sửa xe cho biết tiền công chùi bugi chỉ có 5.000 đồng nhưng không dám lên tiếng vì sợ những thanh niên kia trả thù.Bà Mười bán bánh mì, nước ngọt dưới vỉa hè tòa nhà The Manor thì có vẻ rất “khoái” nước ngập. Vì mỗi lần như thế, bà bán gấp 5, gấp 6 cả số lượng lẫn giá cả. Một ly cà phê bình thường chỉ 5 ngàn đồng, ổ bánh mì 8 ngàn đồng, bà Mười tăng giá lên 15 - 20 ngàn đồng. Vậy mà không ít người mua vì giờ tan ca, vật lộn 2 - 3 giờ trong ngập lụt người nào cũng đói meo. Có những người về ngay đến cổng tòa nhà rồi nhưng vì bị người, xe cộ và nước bao vây nên không thể dắt xe vào, cũng ghé vào bà Mười.Bên quán của bà Mười là một đội ngũ hùng hậu sửa xe, chạy xe ôm, bán hủ tiếu, vé số… Bình thường thì họ làm công việc của mình nhưng khi nước lên là dẹp vào một bên để chuẩn bị dịch vụ đẩy xe, dắt xe, kéo xe, ẵm trẻ con, khiêng hàng… Còn ông Tư bán cà phê bên cạnh không đủ sức đẩy xe hay vác đồ nên cứ canh mưa là huy động con trai, con rể ra đứng chờ sẵn để đẩy xe máy. Theo ông Tư, đẩy xe qua “vùng trũng” có giá từ 30 - 50 ngàn đồng, xe hơi thì từ 100 - 300 ngàn đồng và đa phần là có thêm tiền “bo”.