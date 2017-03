Sài Gòn ngập 72 điểm, sâu nhất 60cm

Trong báo cáo cho UBND TP.HCM về trận mưa lớn lịch sử xảy ra vào chiều 15-9, Sở GTVT TP cho biết, sau trận mưa này toàn TP có 72 tuyến đường bị ngập. Các điểm ngập có diện tích ngập dao động từ 400m2 đến 31.300m2.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ( quận Bình Thạnh ) được xác đinh là một trong hai tuyến đường bị ngập sâu nhất: 0,6m. (ảnh: Ngọc Mai).

Một cán bộ của Sở GTVT TP cho biết, đây là số liệu tổng hợp mới nhất do Sở GTVT TP thực hiện, đầy đủ hơn so với số liệu Trung tâm chống ngập cung cấp cho báo chí trước đó. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là số liệu thống kê về ngập đường, chưa có số liệu chi tiết về ngập hẻm.

Theo Sở GTVT TP, trận mưa lớn chiều 15-9 ban đầu chỉ xảy ra chủ yếu trên địa bàn quận Thủ Đức, sau đó mới lan rộng khắp TP. Lượng mưa đo được tại chín điểm trên địa bàn TP dao động từ 77mm đến 142 mm.

Sau trận mưa nói trên, có 57 tuyến đường bị ngập từ 0,2 m đến 0,3 m; bảy tuyến đường bị ngập từ 0,1m đến 0,15 m và tám tuyến đường bị ngập từ 0,4 m đến 0,6 m.

Những tuyến đường bị ngập nặng là đường Nguyễn Hữu Cảnh, Gò Dưa, Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Kinh Dương Vương. Trong đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh và Kinh Dương Vương ngập sâu nhất: 0,6m.

Số liệu ngập một số khu vực do Sở GTVT TP tổng hợp báo cáo cho UBND TP.



Số liệu do Sở GTV TP tổng hợp có một vài điểm không giống với thông tin do Trung tâm Chống ngập TP cung cấp báo chí trước đó. Cụ thể, số điểm ngập do Sở GTVTP tổng hợp nhiều hơn 6 điểm so với bảng tổng hợp của Trung tâm Chống ngập. Mức độ ngập sâu nhất theo Sở GTVT TP là 0,6m còn Trung tâm Chống ngập là 0,5m.

Tuy nhiên, cũng giống như giải thích của Trung tâm Chống ngập, theo báo cáo của Sở GTVT TP, nguyên nhân ngập cũng là do mưa lớn vượt công suất thiết kế của hệ thống cống thoát nước TP.