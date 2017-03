Sai nhưng nhất quyết không sửa!

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Tôi sẽ ký công văn đề nghị thu hồi quyết định đình chỉ Trong cuộc họp giao ban với đội trưởng, đội phó các đội địa bàn sáng 6-10, tôi đã yêu cầu giải quyết rốt ráo vụ việc này. Theo đó, phải cho phép công trình tiếp tục thi công, không xử lý là vi phạm xây dựng. Tôi đã tiếp xúc với nhà thầu thi công và đánh giá cao giải pháp kỹ thuật của họ. Công trình này trước mắt sử dụng vật liệu trung gian, sau đó mới tháo dỡ thay vì phải tháo dỡ hết toàn bộ trước khi xây dựng mới như cách bình thường. Tôi rất tin tưởng vào năng lực và phương pháp thực hiện của nhà thầu này. Phải nhìn nhận là anh em TTXD có quan điểm chưa đúng nên ban đầu mới lập biên bản công trình trên xây dựng sai phép. Về phía cơ quan TTXD thì đã giải quyết xong, vấn đề đang nằm ở UBND phường. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có công văn do chính tôi ký nếu cần thiết gửi phường và quận đề nghị thu hồi quyết định đình chỉ thi công. _________________________________________ Xử lý cán bộ lập biên bản sai Theo quy chế phối hợp, TTXD lập biên bản vi phạm và phường có trách nhiệm ký quyết định đình chỉ thi công. Khi biên bản vi phạm sai, bị thu hồi thì không còn căn cứ để đình chỉ thi công, do đó UBND phường có trách nhiệm và thẩm quyền thu hồi quyết định đình chỉ thi công. Không việc gì mà phường phải xin ý kiến UBND quận cả. Kể cả nếu người dân kiện đòi bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra thì phường cũng phải chấp nhận, nếu không thì đừng ký. Sở sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ TTXD lập biên bản công trình này. Tại sao có chuyện như vậy? Một là do trình độ, hai là do đạo đức. Và dù lý do gì đi nữa thì cũng không để người dân thiệt thòi. Cứ để như vậy, nếu người dân có suy nghĩ bị cán bộ nhũng nhiễu thì cũng khó trách họ. Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM